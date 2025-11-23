Thảm họa Liverpool

Tối 22/11, Liverpool tiếp tục trình diễn bộ mặt bạc nhược khi thua 0-3 trước Nottingham Forest thuộc vòng 12 Premier League.

Liverpool thua 2 trận liên tiếp với tỷ số 0-3, trước Man City và Forest.

Trên sân nhà Anfield và trước một đối thủ đang đứng áp chót bảng xếp hạng Premier League, đội bóng của Arne Slot trình diễn bộ mặt rệu rã, nối dài chuỗi ngày u ám. Họ nhận tới 8 thất bại trong 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Điều này trái ngược với chuỗi 7 trận thắng liên tiếp hồi đầu mùa.

Dù nhập cuộc chủ động và cầm bóng vượt trội, Liverpool để lộ những khoảng trống lớn trong khâu phòng ngự. Phút 33, hàng thủ "The Kop" lúng túng xử lý lỗi ở cột gần từ quả đá phạt góc, tạo điều kiện để Murillo tung cú sút chìm đánh bại Alisson, đưa đội khách dẫn 1-0.

Sang hiệp hai, Liverpool còn chưa kịp xốc lại đội hình thì Forest nhân đôi cách biệt chỉ sau chưa đầy 60 giây bóng lăn. Williams xuống biên trái rồi căng ngang để Savona băng vào dứt điểm căng nâng tỷ số lên 2-0. Hệ thống của Liverpool hoàn toàn sụp đổ ở tình huống đơn giản này, cho thấy sự thiếu tập trung đáng báo động nơi hàng thủ.

Không chỉ thủ kém, Liverpool còn bế tắc trong tấn công. Họ tạo ra 1,18 xG nhưng thiếu sắc bén ở những pha xử lý cuối cùng. Mac Allister có cú đánh đầu bị cản phá, Gakpo bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, còn Wirtz, Isak hay Salah đều chơi dưới sức. Trong khi đó, Forest kiên trì chơi thấp, chờ thời cơ để phản công và tiếp tục gây bất ngờ.

Liverpool thua đội đang trong nhóm cầm đèn đỏ.

Và điều gì đến cũng phải đến. Phút 78, Gibbs-White ấn định chiến thắng 3-0 với cú sút vào góc thấp sau tình huống Alisson cản phá cú dứt điểm của Hutchinson trước đó. Đây là trận thứ 3 liên tiếp Gibbs-White ghi bàn, trở thành điểm sáng của Forest dưới thời HLV Sean Dyche.

Thua trận, Liverpool bị đẩy xuống hạng 11, dưới cả MU với hiệu số -2. Đây là điều khó chấp nhận với CĐV đội bóng thành phố cảng, nhất là sau kỳ chuyển nhượng hè tưng bừng với 3 bản hợp đồng bom tấn bổ sung cho hàng công gồm Wirtz, Ekitike và Isak.

"The Kop" còn trải qua 3 trận liền không thắng Forest lần đầu tiên kể từ năm 1993. Trong khi đó, Forest tạm thoát vị trí áp chót, tiếp tục màn trình diễn khởi sắc với Dyche trên băng ghế chỉ đạo.