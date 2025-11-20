Liverpool ra giá mua Vinicius

Nhà đương kim vô địch Premier League sẵn sàng kích nổ bom tấn từ Real Madrid.

Vinicius được nhiều CLB lớn để mắt.

Theo Fichajes, Liverpool đang xem xét gửi đề nghị trị giá 100 triệu euro để hỏi mua Vinicius. Động thái này xuất hiện khi mối quan hệ giữa cầu thủ người Brazil và HLV Xabi Alonso rạn nứt trong thời gian gần đây.

"Vinicius được xem là sự bổ sung hoàn hảo cho hàng công đội bóng thành phố cảng. Tiền đạo sinh năm 2000 sẽ mang đến sự cân bằng và chiều sâu đội hình", tờ báo Tây Ban Nha tiết lộ.

Trước đó, truyền thông xứ sở bò tót cũng đưa tin cả Chelsea, MU đều để mắt đến Vinicius. Về phía Real Madrid, CLB chủ sân Bernabeu sẵn sàng bán Vinicius, nhưng mức giá để sở hữu ngôi sao 25 tuổi chắc chắn không dưới 100 triệu euro.

Theo Sacha Tavolieri, nhà báo chuyên săn tin tức chuyển nhượng, cuộc đàm phán về hợp đồng mới giữa Vinicius và Real Madrid chính thức đổ bể. Nguồn cơn của mâu thuẫn giữa Vinicius và Real được cho là từ đề nghị tăng lương. Đội ngũ của Vinicius - bao gồm hai "siêu cò" Fred Pena và Thassilo Soares, vừa ra yêu sách tăng lương.

Trần lương hiện tại của Real Madrid chỉ ở mức 20 triệu euro/năm (tính cả thưởng), là con số Kylian Mbappe đang nhận. Phía Real Madrid cũng thể hiện thiện chí khi đề nghị mức lương cố định 20 triệu euro mà không bao gồm khoản thưởng bổ sung 10 triệu euro. Dẫu thế, đội ngũ của Vinicius cho rằng mức lương này quá thấp.

Sau khi Carlo Ancelotti rời đi, Vinicius không còn được đảm bảo vị trí trong kế hoạch của tân thuyền trưởng Alonso. Vừa qua, cầu thủ sinh năm 2000 còn tỏ thái độ với huấn luyện viên trưởng khi bị thay ra ở Siêu kinh điển và được cho là nguyên nhân chia rẽ phòng thay đồ.