Kế hoạch khiến Real mất trắng Vinicius

PSG được cho là sẵn sàng chiêu mộ Vinicius dưới dạng tự do vào hè 2027.

Vinicius và Real chưa đạt thoả thuận gia hạn hợp đồng.

Theo AS, Paris Saint-Germain được cho là đã xây dựng một kế hoạch rõ ràng, đó là chiêu mộ Vinicius vào năm 2027, thời điểm anh trở thành cầu thủ tự do khi hợp đồng với Real Madrid hết hạn.

Dù vậy, để dự án này thành công, nhà đương kim vô địch nước Pháp cần chờ đến khi HLV Luis Enrique rời ghế chỉ đạo vào đúng năm 2027. Ban lãnh đạo đánh giá mối quan hệ giữa Enrique và Vinicius có thể không phù hợp do cả hai đều sở hữu cá tính mạnh. Chính vì vậy, họ chỉ mở đường cho thương vụ nếu đội bóng bước vào giai đoạn mới với một nhà cầm quân khác.

Trong kế hoạch dài hạn của PSG, Vinicius được xem là trụ cột của PSG thời hậu Kylian Mbappe. Tốc độ, sự sáng tạo và khả năng tạo đột biến biến anh trở thành một trong những cầu thủ đáng xem nhất thế giới, phù hợp với định hướng xây dựng đội bóng giàu tính tấn công và đậm chất giải trí của PSG.

Về phía Real Madrid, cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với Vinicius đang đi vào ngõ cụt. "Los Blancos" sẵn sàng bán cầu thủ sinh năm 2000 với giá 150 triệu euro vào hè năm sau. Tuy nhiên, rất ít đội bóng có thể đáp ứng mức phí này, ngoại trừ các "đại gia" Trung Đông.

Vinicius có quyền từ chối rời đi, ở lại hoàn tất hợp đồng, trước khi cho Real nếm trải cảm giác mất trắng ngôi sao số một trong đội hình như cách Mbappe từng làm với PSG.