Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Sao trẻ Real dính chấn thương khó chữa khỏi như Yamal

  • Thứ năm, 13/11/2025 20:05 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Không chỉ Lamine Yamal, cả Nico Williams hay Franco Mastantuono cũng vật lộn với chấn thương pubalgia - căn bệnh mạn tính vùng háng khó chữa khỏi.

Sự nghiệp của các cầu thủ trẻ bị ảnh hưởng bởi chứng pubalgia.

Chuyên gia y khoa Dr. Roberto Seijas nhấn mạnh: "Ở những cầu thủ trẻ đang trong giai đoạn phát triển cơ bắp và độ dẻo dai, chấn thương như vậy là khá phổ biến. Khi họ xây dựng thể lực trong khi thi đấu ở cấp độ cao, những trường hợp như Yamal, Mastantuono hay Williams là điều dễ hiểu".

Theo bác sĩ, căn bênh viêm mu mạn tính xuất phát từ sự mất cân bằng giữa sức mạnh cơ bụng và sức mạnh chân. Nhóm cơ khép đùi đóng vai trò then chốt, hỗ trợ các động tác rê bóng, chạy và bật nhảy, nhưng chính sức mạnh này lại tạo áp lực lên vùng xương mu.

"Chấn thương không chấm dứt sự nghiệp cầu thủ, nhưng cần được điều trị đúng cách. Đây không phải thứ mà người ta có thể dễ dàng sống chung. Phục hồi cần kết hợp nghỉ ngơi, kéo giãn, rèn cơ bụng và tăng độ linh hoạt để cân bằng sức mạnh cơ khép", Dr. Seijas khuyến cáo.

Viêm mu mạn tính đang trở thành "ác mộng" với nhiều tài năng trẻ, và cách họ xử lý chấn thương này sẽ quyết định tốc độ phát triển và sự ổn định của sự nghiệp tương lai.

Đáng chú ý, Lionel Messi cũng từng hai lần phải điều trị chấn thương tương tự trong giai đoạn 2000-2008.

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

28 đội tuyển có vé dự World Cup 2026

Bức tranh vòng chung kết World Cup 2026 dần lộ diện khi 28 đội tuyển chính thức giành vé đến Bắc Mỹ, trước thềm loạt trận quyết định trong tháng 11.

5 giờ trước

Anh Quân

viêm mu mạn tính viêm mu mạn tính Yamal Mastantuono

    Đọc tiếp

    Buc anh 'trieu view' cua Di Maria hinh anh

    Bức ảnh 'triệu view' của Di Maria

    3 giờ trước 18:00 13/11/2025

    0

    Tiền vệ Angel di Maria gây sốt với hình ảnh thi đấu đầy cống hiến dưới cơn mưa tầm tã tại Argentina.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý