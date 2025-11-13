Sao trẻ Real dính chấn thương khó chữa khỏi như Yamal

Không chỉ Lamine Yamal, cả Nico Williams hay Franco Mastantuono cũng vật lộn với chấn thương pubalgia - căn bệnh mạn tính vùng háng khó chữa khỏi.

Sự nghiệp của các cầu thủ trẻ bị ảnh hưởng bởi chứng pubalgia.

Chuyên gia y khoa Dr. Roberto Seijas nhấn mạnh: "Ở những cầu thủ trẻ đang trong giai đoạn phát triển cơ bắp và độ dẻo dai, chấn thương như vậy là khá phổ biến. Khi họ xây dựng thể lực trong khi thi đấu ở cấp độ cao, những trường hợp như Yamal, Mastantuono hay Williams là điều dễ hiểu".

Theo bác sĩ, căn bênh viêm mu mạn tính xuất phát từ sự mất cân bằng giữa sức mạnh cơ bụng và sức mạnh chân. Nhóm cơ khép đùi đóng vai trò then chốt, hỗ trợ các động tác rê bóng, chạy và bật nhảy, nhưng chính sức mạnh này lại tạo áp lực lên vùng xương mu.

"Chấn thương không chấm dứt sự nghiệp cầu thủ, nhưng cần được điều trị đúng cách. Đây không phải thứ mà người ta có thể dễ dàng sống chung. Phục hồi cần kết hợp nghỉ ngơi, kéo giãn, rèn cơ bụng và tăng độ linh hoạt để cân bằng sức mạnh cơ khép", Dr. Seijas khuyến cáo.

Viêm mu mạn tính đang trở thành "ác mộng" với nhiều tài năng trẻ, và cách họ xử lý chấn thương này sẽ quyết định tốc độ phát triển và sự ổn định của sự nghiệp tương lai.

Đáng chú ý, Lionel Messi cũng từng hai lần phải điều trị chấn thương tương tự trong giai đoạn 2000-2008.