Bức ảnh 'triệu view' của Di Maria

Tiền vệ Angel di Maria gây sốt với hình ảnh thi đấu đầy cống hiến dưới cơn mưa tầm tã tại Argentina.

Bức ảnh gây sốt của Di Maria.

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Di Maria thi đấu cho Rosario Central với gương mặt tập trung lộ vẻ mệt mỏi, áo đấu sũng nước và trên một mặt sân ướt, hình ảnh ấy khiến người hâm mộ trên khắp thế giới trầm trồ. Ở tuổi 37, khi nhiều cầu thủ chọn giải nghệ, Di María vẫn miệt mài ra sân và cống hiến cho CLB chủ quản.

Bức ảnh của Di Maria thu hút hàng triệu lượt xem và được chia sẻ qua nhiều tài khoản. Một CĐV viết: "Di Maria quá sung sức, tôi không nghĩ anh ấy đã 37 tuổi". Tài khoản khác lên tiếng: "Sự bền bỉ đáng kinh ngạc của Di Maria". Một người hâm mộ nhận xét: "Anh ấy trông như không hề già đi khi trở lại Argentina thi đấu".

Sau khi chinh chiến ở châu Âu cho những CLB hàng đầu như Benfica, Real Madrid, MU, PSG và Juventus, Di Maria chọn trở về CLB cũ Rosario Central để khép lại hành trình vĩ đại.

Dù không còn nhận mức lương hàng triệu USD như Neymar hay các siêu sao khác, Di Maria vẫn thi đấu với tinh thần của một nhà vô địch thế giới. Các CĐV Argentina gọi anh là “biểu tượng của lòng trung thành và niềm đam mê".

Từ đầu mùa, Di Maria đã ghi 7 bàn cho Rosario Central sau 15 lần ra sân, dẫn đầu danh sách vua phá lưới của CLB.

