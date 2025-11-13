Vợ cầu thủ Newcastle gây chú ý

Tiền vệ Joelinton gác lại nỗi thất vọng bị HLV Carlo Ancelotti gạch tên khỏi tuyển Brazil, khi cùng người vợ Thays Gondim tận hưởng kỳ nghỉ nhiệt đới đầy nắng và gió.

Vóc dáng gây chú ý của Thays.

Cầu thủ 29 tuổi góp mặt 33 phút trong trận thua 2-3 của tuyển Brazil trước Nhật Bản vào tháng trước. Tuy nhiên, anh không được triệu tập cho hai trận giao theo gặp Senegal và Tunisia trong tháng 11 – quyết định khiến nhiều người hâm mộ Selecao bất ngờ.

Thay vì thất vọng, Joelinton chọn cách giải tỏa bằng chuyến du lịch cùng cô vợ 26 tuổi. Cặp đôi gắn bó với nhau từ năm 2015 được bắt gặp chia sẻ nụ hôn lãng mạn bên hồ bơi, tận hưởng không khí thư giãn giữa khung cảnh nhiệt đới. Trong một tấm hình khác, ngôi sao người Brazil được thấy thả dáng rắn rỏi khi đi về phía chiếc võng, đầy vẻ tự tin và thoải mái.

Người hâm mộ nhanh chóng để lại hàng loạt bình luận ngợi khen dưới loạt ảnh của cặp đôi như: "Tình yêu cổ tích", "Thays ngày càng quyến rũ", "Hình mẫu hạnh phúc của bóng đá Brazil", "Joelinton thật may mắn".

Joelinton và Thays có 3 người con sau gần một thập kỷ bên nhau. Thays luôn đồng hành cùng chồng qua mọi chặng đường sự nghiệp – từ quê nhà đến châu Âu. Cô hiện sở hữu hơn 33.000 người theo dõi trên Instagram, thường xuyên chia sẻ hình ảnh về gia đình và cuộc sống xa hoa của mình.

Trên sân cỏ, Joelinton vẫn là trụ cột quan trọng của Newcastle. Mùa này, anh ra sân 15 trận trên mọi đấu trường, ghi 3 bàn thắng ở Champions League và League Cup, dù chưa nổ súng tại Premier League.