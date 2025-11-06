Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Siêu phẩm bằng đầu gây sốt ở Champions League

  • Thứ năm, 6/11/2025 05:27 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Rạng sáng 6/11, Dan Burn lập siêu phẩm bằng đầu trong trận thắng 2-0 của Newcastle trước Bilbao ở vòng phân hạng Champions League.

Cú đánh đầu ảo diệu của Dan Burn.

Phút 11 trận đấu trên sân St James' Park, Kieran Trippier treo bóng từ chấm đá phạt. Dan Burn xâm nhập vùng cấm rất nhanh, trước khi tung cú đánh đầu đưa bóng đi theo quỹ đạo hình trái chuối, không cho thủ môn số một của tuyển Tây Ban Nha, Unai Simon cơ hội cản phá.

Pha làm bàn của Burn tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. "Không thể nào, một cú đánh đầu nhưng lại đưa bóng đi theo quỹ đạo của một pha cứa lòng", một CĐV bình luận. "Tôi chưa thấy pha đánh đầu nào đẹp hơn thế", người thứ 2 cho biết. Đồng quan điểm, fan thứ 3 trầm trồ: "Cú đánh đầu thách thức định luật vật lý".

Cú đánh đầu của Burn, Joelinton giúp đánh bại Bilbao 2-0 trên sân nhà, qua đó tái lập chuỗi thắng dài nhất lịch sử dự giải đấu danh giá nhất châu Âu (3 trận liên tiếp ở mùa giải 2002/03). Ở lượt tiếp theo, Newcastle sẽ tạo chuỗi thắng dài nhất lịch sử CLB ở Champions League nếu đánh bại Marseille trên sân khách.

3 điểm trên sân nhà giúp thầy trò HLV Eddie Howe bay cao ở vị trí thứ 6 cùng 9 điểm, xếp trên cả Real Madrid, Liverpool... Với phong độ hiện tại, Dan Burn cùng đồng đội có quyền mơ về tấm vé vào thẳng vòng loại trực tiếp dành cho top 8 đội có thành tích tốt ở vòng phân hạng.

Duy Anh

Newcastle đấu Bilbao Newcastle Bilbao Cúp C1

