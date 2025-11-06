Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Newcastle mang về 'quả bom xịt' 55 triệu bảng

  • Thứ năm, 6/11/2025 20:01 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Anthony Elanga chưa có bàn thắng nào và chỉ đóng góp vỏn vẹn 1 kiến tạo kể từ khi gia nhập Newcastle vào hè 2025.

Elanga chưa ghi nổi bàn thắng nào cho Newcastle sau 16 trận.

Từng được Newcastle chi tới 55 triệu bảng với kỳ vọng trở thành mũi tấn công tốc độ và đột biến trên hàng tiền đạo, nhưng Elanga dần trở thành một trong những bản hợp đồng gây thất vọng nhất mùa giải này tại St. James’ Park.

Theo thống kê, Elanga không thiếu cơ hội khi ra sân 16 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 10 trận ở Premier League, 4 tại Champions League và 2 ở Carabao Cup – tổng cộng 723 phút thi đấu. Tuy nhiên, dấu ấn anh để lại chỉ là 1 kiến tạo, không ghi nổi bàn thắng nào.

Con số ấy quá ít ỏi nếu đặt cạnh kỳ vọng ban đầu của HLV Eddie Howe, người xem Elanga là "mảnh ghép tốc độ" hoàn hảo. Tuy nhiên, cầu thủ người Thụy Điển sa sút phong độ thấy rõ, thường xuyên mất hút trong các pha tấn công và bị chỉ trích vì khả năng ra quyết định kém.

Rạng sáng 6/11, Elanga phải ngồi dự bị trong chiến thắng 2-0 của Newcastle trước Athletic Bilbao thuộc vòng phân hạng Champions League. Khi được tung vào sân ở phút 66, cựu sao MU cũng không để lại nhiều dấu ấn, bị Sofa Score chấm 6,1 điểm.

Mọi thứ đảo ngược quá nhanh với Elanga. Anh thi đấu bùng nổ tại Nottingham Forest với 18 bàn và có 11 kiến tạo trên mọi đấu trường mùa trước, trở thành một trong những mũi nhọn nguy hiểm nhất Premier League. Nhưng hiện tại, Elanga chỉ còn là cái bóng mờ.

Nhiều cổ động viên Newcastle bắt đầu gọi Elanga là "bom xịt". Trong một tập thể Newcastle đang dần trở lại với quỹ đạo chiến thắng, màn trình diễn của Elanga được đánh giá là lạc nhịp.

Kịch bản 6 CLB Anh đi tiếp ở Champions League

Arsenal và Man City gần như chắc suất vào vòng 16 đội, trong khi Tottenham, Liverpool và Newcastle cũng nắm lợi thế lớn.

3 giờ trước

Siêu phẩm bằng đầu gây sốt ở Champions League

Rạng sáng 6/11, Dan Burn lập siêu phẩm bằng đầu trong trận thắng 2-0 của Newcastle trước Bilbao ở vòng phân hạng Champions League.

16 giờ trước

Newcastle tái lập kỳ tích ở Champions League

Rạng sáng 6/11, CLB vùng Đông Bắc nước Anh đánh bại Bilbao 2-0 trên sân nhà, qua đó tạo chuỗi thắng dài nhất lịch sử dự giải đấu danh giá nhất châu Âu.

16 giờ trước

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Minh Nghi

Bom xịt Elanga Elanga Newcastlem bom xịt

Đọc tiếp

Chelsea ra gia mua Rodrygo hinh anh

Chelsea ra giá mua Rodrygo

15 phút trước 21:00 6/11/2025

0

Theo Fichajes, Chelsea chuẩn bị chi 80 triệu euro để chiêu mộ Rodrygo Goes từ Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.

Chu MU mat bon tien vi Tottenham hinh anh

Chủ MU mất bộn tiền vì Tottenham

2 giờ trước 19:44 6/11/2025

0

Tập đoàn Ineos của tỷ phú Sir Jim Ratcliffe chấp nhận chi tiền cho Tottenham để dàn xếp vụ kiện do vi phạm hợp đồng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý