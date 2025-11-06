Newcastle mang về 'quả bom xịt' 55 triệu bảng

Anthony Elanga chưa có bàn thắng nào và chỉ đóng góp vỏn vẹn 1 kiến tạo kể từ khi gia nhập Newcastle vào hè 2025.

Elanga chưa ghi nổi bàn thắng nào cho Newcastle sau 16 trận.

Từng được Newcastle chi tới 55 triệu bảng với kỳ vọng trở thành mũi tấn công tốc độ và đột biến trên hàng tiền đạo, nhưng Elanga dần trở thành một trong những bản hợp đồng gây thất vọng nhất mùa giải này tại St. James’ Park.

Theo thống kê, Elanga không thiếu cơ hội khi ra sân 16 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 10 trận ở Premier League, 4 tại Champions League và 2 ở Carabao Cup – tổng cộng 723 phút thi đấu. Tuy nhiên, dấu ấn anh để lại chỉ là 1 kiến tạo, không ghi nổi bàn thắng nào.

Con số ấy quá ít ỏi nếu đặt cạnh kỳ vọng ban đầu của HLV Eddie Howe, người xem Elanga là "mảnh ghép tốc độ" hoàn hảo. Tuy nhiên, cầu thủ người Thụy Điển sa sút phong độ thấy rõ, thường xuyên mất hút trong các pha tấn công và bị chỉ trích vì khả năng ra quyết định kém.

Rạng sáng 6/11, Elanga phải ngồi dự bị trong chiến thắng 2-0 của Newcastle trước Athletic Bilbao thuộc vòng phân hạng Champions League. Khi được tung vào sân ở phút 66, cựu sao MU cũng không để lại nhiều dấu ấn, bị Sofa Score chấm 6,1 điểm.

Mọi thứ đảo ngược quá nhanh với Elanga. Anh thi đấu bùng nổ tại Nottingham Forest với 18 bàn và có 11 kiến tạo trên mọi đấu trường mùa trước, trở thành một trong những mũi nhọn nguy hiểm nhất Premier League. Nhưng hiện tại, Elanga chỉ còn là cái bóng mờ.

Nhiều cổ động viên Newcastle bắt đầu gọi Elanga là "bom xịt". Trong một tập thể Newcastle đang dần trở lại với quỹ đạo chiến thắng, màn trình diễn của Elanga được đánh giá là lạc nhịp.