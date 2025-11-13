Đã đến lúc Salah ngồi dự bị

Liverpool đang khủng hoảng phong độ, và tâm điểm của câu chuyện không còn là hàng thủ hay tuyến giữa. Vấn đề được giới chuyên môn cho là nằm ở chính Mohamed Salah.

Salah chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Liverpool chơi 11 trận lớn gần nhất gặp Man City, Arsenal, Chelsea, Man United, Real Madrid và PSG. Kết quả: họ thua bảy. Salah ra sân cả 11 trận, không ghi bàn, không kiến tạo, và biến mất như một “bóng ma” trên sân.

Thật khó tin khi nói điều đó về cầu thủ từng là biểu tượng của cường độ, tốc độ và sự tàn nhẫn. Nhưng thời gian không bỏ qua ai. Ở tuổi 33, sau hơn 700 trận đấu chuyên nghiệp, Salah không còn đủ thể lực để duy trì thứ bóng đá áp đảo mà Liverpool từng dựa vào. Anh vẫn chăm chỉ, nhưng sự bùng nổ đã cạn dần.

Khi Salah chỉ còn là cái bóng của chính mình

Slot vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào Salah. Ông cho anh đá chính mọi trận, kể cả khi phong độ rõ ràng xuống dốc.

Quyết định này khiến nhiều người khó hiểu, bởi sự hiện diện của Salah làm giảm tính cân bằng trong hệ thống mới. Anh không hỗ trợ phòng ngự, không gây sức ép và cũng không tạo ra đột biến như trước.

Trận thua 0-3 trước Man City là ví dụ rõ nhất. Salah chỉ có một cú sút lệch cột dọc, trong khi cánh phải của anh liên tục bị khoét thủng vì thiếu hỗ trợ phòng ngự. Hậu vệ trẻ Conor Bradley phải chống đỡ một mình trước Jeremy Doku và Josko Gvardiol. Mỗi khi Liverpool mất bóng, Salah lững thững lùi lại, còn đồng đội phía sau hứng chịu hậu quả.

Sự yếu kém về thể lực lan rộng khắp đội hình. Slot sử dụng cùng lúc ba cầu thủ nhỏ con - Salah, Florian Wirtz và Mac Allister - khiến Liverpool mất hẳn lợi thế cường độ. Cảnh Wirtz cố kéo Doku mà chẳng khác gì trẻ con bấu víu người lớn, hay O’Reilly dễ dàng hất văng Salah như đuổi một con muỗi, chỉ càng cho thấy Liverpool đang đánh mất bản sắc mạnh mẽ vốn có.

Salah đang trở thành lực cản với Liverpool.

Không thể phủ nhận Slot là HLV tài năng. Ông tỉ mỉ, am hiểu chiến thuật và có triết lý rõ ràng. Nhưng việc nhà cầm quân người Hà Lan kiên quyết giữ Salah trong đội hình đang là sai lầm lớn nhất mùa này. Nó khiến hệ thống mới trở nên chắp vá, mất cân đối và không thể tạo nền tảng cho tương lai.

Nhiều người cho rằng Slot không đủ vị thế để “đụng” vào ngôi sao lớn nhất đội. Salah vẫn là biểu tượng, vẫn là nguồn doanh thu khổng lồ, và có lẽ vẫn nắm những “cam kết” ngầm khi ký hợp đồng mới. Nhưng chính sự ràng buộc ấy đang kéo lùi Liverpool.

Salah không hề thay đổi. Anh chưa bao giờ là cầu thủ phòng ngự, và từng được bảo bọc bởi hàng tiền vệ cơ bắp của Klopp. Khi nền tảng ấy biến mất, điểm yếu của Salah hiện rõ. Anh không thể thích ứng trong một tập thể trẻ hơn, nhanh hơn và cần tính kết nối cao hơn.

Liverpool của Slot giờ chơi bóng với một “lỗ hổng” bên cánh phải. Bradley bị cô lập. Konaté phải dạt sang hỗ trợ. Trung tuyến bị kéo giãn. Từng mắt xích phải bù đắp cho ngôi sao lớn nhất - và cả đội mất nhịp.

Vấn đề không chỉ nằm ở chiến thuật. Nó là vấn đề bản sắc. Liverpool từng là biểu tượng của sức ép, của tốc độ và tinh thần tập thể. Giờ họ mang hình hài mong manh, thiếu lửa và lệ thuộc vào những cái tên đã qua đỉnh cao.

Slot cần ra quyết định. Nếu tiếp tục chọn cảm xúc thay vì lý trí, ông sẽ lặp lại sai lầm của những HLV từng gục ngã vì không dám “động vào” tượng đài trong phòng thay đồ.

Đến lúc chọn tương lai, không phải quá khứ

Khi ký hợp đồng mới hồi tháng 4, Salah vẫn duy trì 1,4 pha tham gia bàn thắng mỗi trận, nên bản hợp đồng 36 triệu bảng trong hai năm tưởng như hợp lý. Nhưng dữ liệu đã cảnh báo sự sa sút. Liverpool phớt lờ điều đó, chọn cảm tính thay vì dự báo.

Tới lúc Liverpool hành xử khác với Salah.

Giờ đây, Salah sắp dự Cúp châu Phi – một cơ hội hiếm để Slot “thử nghiệm cuộc sống không Salah”. Ông có thể tái cấu trúc hệ thống, trao cơ hội cho Wirtz và Isak phát triển đúng vai trò, và khôi phục sự cân bằng.

Không ai phủ nhận giá trị của Salah. Anh là huyền thoại sống của Anfield, là cầu thủ nước ngoài ghi bàn nhiều nhất lịch sử CLB. Nhưng mọi kỷ nguyên đều có điểm dừng. Giữ anh trong đội hình không sai, nhưng tiếp tục đặt Salah ở trung tâm hệ thống là sai lầm chết người.

Slot không thể xây dựng một Liverpool mới nếu cứ trói mình vào vinh quang cũ. Ông được chọn để tái thiết, không phải để bảo tồn. Và trong quá trình đó, sự dũng cảm loại bỏ Salah có thể là bước ngoặt định nghĩa cả triều đại.

Thời gian không còn nhiều. CĐV Liverpool muốn thấy đội bóng chiến đấu, không phải sống nhờ ký ức. Và nếu Arne Slot muốn thực sự bước ra khỏi cái bóng của Klopp, ông phải dám làm điều mà Klopp chưa từng dám: để Salah ngồi dự bị.