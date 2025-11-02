Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Emiliano Martinez mắc sai lầm ngớ ngẩn

  Chủ nhật, 2/11/2025
Rạng sáng 2/11, thủ môn người Argentina "kiến tạo" cho Mohamed Salah ghi bàn trong trận thắng 2-0 của Liverpool trước Aston Villa ở vòng 10 Premier League.

Phút 45+1, khi tỷ số đang là 0-0, Emiliano Martinez thay vì chuyền cho Pau Torres lại đưa bóng thẳng đến chân Mohamed Salah. Ngôi sao người Ai Cập ngay lập tức sút vào khung thành bỏ trống, mang về bàn mở tỷ số đầy bất ngờ cho đội chủ nhà. Trước đó, Liverpool đã có đến 13 lần dứt điểm nhưng hiệu quả bằng 0.

Liverpool dau Aston Villa anh 1

Salah ghi bàn trong 2 lần ra sân liên tiếp.

Theo thống kê từ Opta, pha "kiến tạo" của Martinez giúp Salah (188 bàn, 88 kiến tạo) cân bằng thành tích về số lần tham gia vào bàn thắng cho một CLB Premier League của Wayne Rooney (276 bàn thắng + kiến tạo cho Manchester United).

Sang hiệp hai, Liverpool vẫn chơi chủ động. Phút 52, đến lượt Pau Torres giúp chủ nhà có bàn nhân đôi cách biệt. Cú sút xa của Ryan Gravenberch chạm chân hậu vệ người Tây Ban Nha, khiến Martinez bó tay.

Aston Villa vùng lên mạnh mẽ trong những phút còn lại nhưng những nỗ lực của Donyell Malen, Ross Barkley, Jadon Sancho đều không mang lại hiệu quả.

Liverpool chấm dứt chuỗi trận toàn thua tại Premier League, qua đó trở lại vị trí thứ 3 với 18 điểm, kém ngôi đầu của Arsenal 7 điểm. Trong khi đó, Aston Villa đứt mạch 4 trận thắng và giậm chân ở vị trí thứ 11. Đây cũng là năm thứ 11 liên tiếp, "The Villains" không thể thắng tại Anfield.

Liverpool dau Aston Villa anh 2

Bảng xếp hạng Premier League.

Liverpool đấu Aston Villa Liverpool Aston Villa Premier League

