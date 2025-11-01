Luis Diaz đã đúng khi rời Liverpool

Rời Anfield giữa hoài nghi, Luis Díaz đang thăng hoa rực rỡ tại Bayern.

Luis Diaz khôn ngoan khi rời Liverpool.

Việc Luis Diaz rời Liverpool để gia nhập Bayern Munich trong mùa hè 2025 đang được xem như quyết định bước ngoặt và sáng suốt nhất trong sự nghiệp của anh. Từ chỗ bị hoài nghi khi rời Anfield, cầu thủ người Colombia giờ đang thăng hoa rực rỡ tại Allianz Arena, nơi anh tìm thấy cả phong độ đỉnh cao lẫn niềm vui chơi bóng.

Gia nhập Bayern với mức phí 75 triệu euro, Diaz nhanh chóng chứng minh giá trị bằng 8 bàn thắng và 5 kiến tạo chỉ sau 14 trận. Đây là hiệu suất tốt nhất của anh kể từ khi sang châu Âu thi đấu, vượt xa ba năm khoác áo Liverpool (2022–2025), dù từng cùng CLB giành bốn danh hiệu lớn, bao gồm cả chức vô địch Premier League mùa trước.

Trong khi Liverpool đang loay hoay dưới thời HLV Arne Slot, thì tại Munich, Diaz trở thành mảnh ghép hoàn hảo trong hệ thống tấn công mà Vincent Kompany đang xây dựng. Anh chơi linh hoạt ở cả hai cánh hoặc lùi vào trung lộ như một tiền vệ tấn công, mang đến cho “Hùm xám” sự đột biến, tốc độ và khả năng tạo khác biệt trong từng pha bóng.

Sự ăn ý với Harry Kane và Michael Olise giúp tam tấu của Bayern trở thành nỗi ám ảnh với mọi hàng thủ. “Chơi cạnh Harry và Michael thật tuyệt. Chỉ cần một động tác, chúng tôi đã hiểu ý nhau. Điều đó giúp tôi tự tin hơn rất nhiều”, Diaz chia sẻ.

Không chỉ tỏa sáng cá nhân, anh còn góp phần quan trọng giúp Bayern thiết lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, thắng liền 14 trận từ đầu mùa, ghi 51 bàn và chỉ để thủng lưới 10 lần. Tờ Bild ca ngợi Diaz là “mảnh ghép khiến cỗ máy Bayern vận hành trơn tru và hoàn hảo hơn bao giờ hết”.

Quyết định rời Liverpool, từng gây nhiều tranh cãi, giờ được chứng minh là bước đi đúng đắn. Ở tuổi 28, Luis Diaz không chỉ tìm lại phong độ đỉnh cao mà còn mở ra chương mới đầy hứa hẹn, nơi anh không còn là “cánh chim lạc giữa Anfield”, mà là ngôi sao dẫn đường cho một Bayern Munich đang hướng đến vinh quang châu Âu.