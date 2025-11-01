HLV Wilshere gây ấn tượng mạnh

Rạng sáng 1/11, Luton Town hạ gục Forest Green 4-3 trong khuôn khổ vòng đầu tiên FA Cup, đánh dấu chiến thắng thứ 3 liên tiếp kể từ khi huấn luyện viên Jack Wilshere dẫn đội.

Việc bổ nhiệm Wilshere theo bản hợp đồng hai năm được xem là một quyết định táo bạo của Luton Town.

Trên sân nhà Kenilworth Road, Luton Town tạo ra màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục với Forest Green. Họ sớm dẫn trước 3-0, nhưng để đối thủ gỡ hòa 3-3 ở phút 79. Dẫu vậy, pha lập công ở phút 90+2 của Kodua giúp chủ nhà thắng nghẹt thở.

Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Luton Town kể từ khi huấn luyện viên Wilshere dẫn đội. Sau thất bại cay đắng 0-2 trước Mansfield Town ngay trên sân nhà ở trận ra mắt tại vòng 11 League One, HLV Wilshere đã giúp Luton Town lấy lại nhịp thi đấu.

Trước khi hạ gục Forest Green 4-3, Luton Town thắng 2 trận liên tiếp: 1-0 trên sân Northampton và 3-1 trước Brighton U21 ở Football League Trophy. Trong 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường, hàng công Luton ghi tới 8 bàn thắng.

Sau chuỗi trận sa sút hồi đầu tháng 10, Luton Town kỳ vọng Wilshere, với kinh nghiệm phát triển tài năng trẻ và phong cách huấn luyện đầy triển vọng, sẽ tiếp tục giúp đội bóng lấy lại sự ổn định và hướng tới mục tiêu thăng hạng.

Hai năm trước, Luton Town từng gây bất ngờ ở Ngoại hạng Anh. Giờ đây, CLB này phải vật lộn cho cuộc chiến ở League One, giải hạng Hai nước Anh.

Việc bổ nhiệm Wilshere theo bản hợp đồng hai năm được xem là một quyết định táo bạo của Luton Town. Đây là lần ký hợp đồng dài hạn chính thức làm HLV trưởng đội một đầu tiên của Wilshere, và người hâm mộ đang rất chờ đợi xem anh sẽ mang lại điều gì cho đội bóng mới.