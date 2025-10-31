Hansi Flick đối mặt cơn bão tại Barca

Sau khi Barcelona thua liên tiếp thời gian qua, nhiều chuyên gia bắt đầu lo ngại về đội bóng của HLV Hansi Flick.

Vấn đề lớn nhất của HLV Hansi Flick ở mùa giải 2025/26 là chấn thương.

Mùa đầu tiên của Hansi Flick tại Barcelona từng mang đến niềm tin. Một đội bóng trẻ trung, đầy năng lượng, với thứ bóng đá tấn công hiện đại khiến người hâm mộ phấn khích. Nhưng chỉ một năm sau, mọi thứ trở nên nặng nề. Barcelona đang trượt dài, và hình ảnh của Flick, vị tướng từng vô địch Champions League cùng Bayern, giờ là gương mặt khắc khổ bên đường biên.

Ba thất bại trong năm trận gần nhất, bị Real Madrid bỏ xa năm điểm ở La Liga, Barca đang rơi vào vùng bất ổn. Cơn khủng hoảng của họ không đến từ sự hoài nghi chiến thuật, mà từ yếu tố con người: chấn thương.

Từ đầu mùa, đội bóng xứ Catalonia hứng chịu 38 ca chấn thương, với 11 cầu thủ phải nghỉ thi đấu. Pedri, người duy nhất đá chính tất cả trận, cũng sẽ vắng mặt ở vòng tới sau tấm thẻ đỏ ở El Clasico.

Flick chưa từng có hai trận liên tiếp với cùng một đội hình xuất phát. Ông dùng 8 hậu vệ, 4 cặp trung vệ, và 13 bộ ba tấn công khác nhau chỉ trong 13 trận.

Ở hàng thủ, Ter Stegen và Joan Garcia cùng chấn thương, Christensen và Balde vắng mặt dài ngày. Eric Garcia phải thay nhau lấp vào nhiều vị trí. Tuyến giữa mất Gavi, trong khi phía trên, Robert Lewandowski, Dani Olmo, Lamine Yamal, Raphinha, Ferran, Fermin Lopez hay Dro đều lần lượt chấn thương. Đến mức Flick phải thử Rashford và tài năng trẻ Toni Fernandez đá trung phong.

Không đội bóng nào giữ được nhịp khi mỗi tuần là một đội hình mới. Nhưng cú đòn nặng nhất với Flick chính là Raphinha.

Khi cầu thủ người Brazil ra sân, Barca thắng 7, hòa 1, chưa thua trận nào ở La Liga và Champions League. Họ ghi 21 bàn, thủng lưới 5 bàn, Raphinha góp 3 bàn và 2 kiến tạo. Khi anh vắng mặt, Barca thắng 3, thua 3, ghi 13 bàn, thủng lưới 11 bàn. Một đội bóng khác hẳn, rời rạc, thiếu sinh khí và dễ vỡ.

Lamine Yamal chưa lấy lại phong độ đỉnh cao.

Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở chấn thương. Năm thứ hai của Flick bị bủa vây bởi nhiều yếu tố ngoài sân cỏ. Việc trở lại Camp Nou bị hoãn đến cuối tháng 11 khiến Barca phải thi đấu xa mái nhà của mình. Đội bóng mất đi nguồn năng lượng từ khán đài, thứ từng giúp họ sống sót trong nhiều thời khắc khó khăn.

Fermin Lopez và Casado chờ đợi tương lai trong suốt kỳ chuyển nhượng hè, gây tâm lý bất ổn cho phòng thay đồ. Sự ra đi của Íñigo Martínez phá vỡ cấu trúc phòng ngự mà Flick xây dựng, còn chuyến du đấu tiền mùa giải, vốn ngập tranh cãi vì lịch thương mại, khiến HLV người Đức thất vọng. Ông vốn không ưa các chuyến đi kiểu đó, và mùa hè vừa qua chỉ khiến khoảng cách giữa ông với ban lãnh đạo thêm xa.

Giờ đây, những ồn ào quanh Yamal, ngôi sao được kỳ vọng nhất của Barca, lại làm sóng nổi trong hậu trường. Tất cả cộng lại thành một bức tranh xám. Flick đang phải chống chọi với chấn thương, áp lực, và cả những điều ông không thể kiểm soát.

Từ hình ảnh một kiến trúc sư mang lại trật tự, Hansi Flick giờ giống một người đang cố giữ cho con tàu khỏi chìm. Barcelona vẫn có tiềm năng, vẫn có tài năng trẻ, nhưng họ cần sự ổn định, thứ mà Flick chưa thể tìm thấy sau 13 trận mùa này. Và với những gì đang diễn ra, hành trình của ông ở Camp Nou đang trở thành ngọn đồi dốc nhất trong sự nghiệp cầm quân của mình.