Đừng bất ngờ nếu Ten Hag trở lại Premier League

Wolverhampton Wanderers (Wolves) đang trải qua khủng hoảng nghiêm trọng dưới thời HLV Vítor Pereira, và ban lãnh đạo CLB đã liên hệ với Erik ten Hag.

Ten Hag sắp thoát cảnh thất nghiệp.

Theo Football London, Wolves sẵn sàng sa thải HLV Pereira, và Erik ten Hag là một trong những ứng viên sáng giá để ngồi vào ghế nóng. Ghế huấn luyện viên trưởng của ông Pereira đang lung lay dữ dội sau khởi đầu tệ hại nhất lịch sử Wolves ở Premier League mùa 2025/26.

Sau 9 vòng đấu, Wolves đứng bét bảng với chỉ 2 điểm (0 thắng, 2 hòa, 7 thua). Trận thua 3-4 trước Chelsea tại vòng 4 Carabao Cup hôm 30/10 tiếp tục nối dài chuỗi trận đáng quên của CLB.

Ban lãnh đạo Wolves đang cân nhắc đưa ra quyết định sa thải HLV Pereira sớm để cứu vãn đội bóng. Wolves trở thành đội bóng duy nhất tại Premier League mùa này chưa giành được bất kỳ chiến thắng nào.

"Bầy sói" trở thành đội thứ ba trong lịch sử bóng đá Anh không thắng trận nào trong 9 vòng đầu ở hai mùa giải liên tiếp tại giải đấu cao nhất, sau Bury (1904/05 và 1905/06) và Sunderland (2015/16 và 2016/17).

HLV Vitor Pereira đứng trước nguy cơ bị sa thải khi Wolves rơi vào cuộc chiến trụ hạng khốc liệt phía trước.

Với tình hình hiện tại, Wolves đối mặt với nguy cơ rớt hạng ngày càng rõ rệt. Sau 9 vòng, "Bầy Sói" chỉ kiếm được 2 điểm sau 2 trận hoà và 7 trận thua. Theo Opta, xác suất rớt hạng của Wolves lúc này lên tới 95,4%. Chỉ có điều thần kỳ mới giúp họ sống sót vào cuối mùa.

Erik ten Hag đang được xem là ứng viên hàng đầu để dẫn dắt Wolves. Trước đó, Ten Hag trải qua hai năm đầy sóng gió tại Manchester United (2022-2024), nơi ông mang về hai danh hiệu (League Cup 2023 và FA Cup 2024) nhưng không thể cứu vãn vị trí do phong độ thất thường.

Dù vậy, kinh nghiệm tại bóng đá Anh cùng thành tích rực rỡ tại Ajax từ 2018-2022 - với ba chức vô địch Eredivisie, hai KNVB Cup và hành trình vào bán kết Champions League 2019 - khiến ông trở thành ứng viên lý tưởng để cứu vớt Wolves.