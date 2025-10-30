Haaland chết lặng với câu nói của bạn gái

Erling Haaland là tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội sau khi bạn gái Isabel Haugseng Johansen thẳng thắn thừa nhận từng "đổ" bạn thân của anh trước khi yêu tiền đạo này.

Biểu cảm của Haaland khi bạn gái nói yêu bạn thân tiền đạo này trước.

Câu chuyện tưởng chừng hài hước lại trở thành hiện tượng trên nền tảng X, thu hút hơn chục triệu lượt xem chỉ sau vài ngày. Trong video, Isabel kể lại: "Lúc đầu, em chỉ biết bạn thân của anh thôi, và em thích anh ấy trước. Nhưng khi gặp anh, em đã đổi ý. Em nghĩ đó là định mệnh, dù anh thì không tin lắm".

Trong khi cô bạn gái nói với vẻ tự nhiên, Haaland chỉ ngồi im lặng với gương mặt khó diễn tả, không đưa ra bình luận nào. Phản ứng đó khiến dân mạng chia thành hai phe. Một bên cho rằng Isabel chỉ đang đùa vui, bên còn lại khẳng định có những điều không nên nói ra, nhất là trước mặt người yêu và hàng triệu người xem.

Đáng nói, đây là vlog đầu tiên trên kênh YouTube cá nhân mà Haaland mới lập, nhằm chia sẻ cuộc sống đời thường – từ chế độ ăn, tập luyện, đến những phút giây riêng tư bên Isabel. Tuy nhiên, chính cuộc trò chuyện "vô tư quá mức" này khiến video nhanh chóng leo top xu hướng và khiến cặp đôi trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi toàn cầu.

Cùng thời điểm, khi được hỏi về chuyện Haaland lấn sân YouTube, HLV Pep Guardiola khéo léo đáp: "Đời tư là chuyện riêng của mỗi người. Miễn là họ tôn trọng CLB, còn lại họ có thể làm điều mình muốn".

Có lẽ Pep không ngờ rằng đời tưcủa Haaland lại khiến cả thế giới… nói về anh nhiều đến vậy.