Haaland bị đau chỗ nhạy cảm

Đêm 26/10, Erling Haaland chứng tỏ tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ khi nỗ lực ghi bàn cho Man City trong trận thua 0-1 trước Aston Villa thuộc vòng 9 Premier League.

Pha bóng nỗ lực khiến Haaland bị đau.

Phút 89 trên sân Villa Park, Erling Haaland lao vào khu vực 5,5 m với tốc độ và quyết tâm quen thuộc, đón đường tạt bóng của Omar Marmoush. Chân sút người Na Uy kịp chạm bóng, đưa bóng qua vạch vôi, nhưng niềm vui chưa kịp trọn thì trọng tài biên lập tức căng cờ báo việt vị.

Trong nỗ lực ấy, Haaland va mạnh vào khung thành, ôm vùng hạ bộ đau đớn và phải nhăn mặt nằm sân. Dù không ghi bàn, hình ảnh tiền đạo 25 tuổi quằn quại vì pha bóng “tận hiến” nhanh chóng lan truyền rộng rãi. Trên mạng xã hội, người hâm mộ vừa thán phục vừa hài hước bình luận: “Haaland đã hy sinh… thế hệ Haaland tương lai chỉ vì một bàn thắng việt vị”, “Đúng là tận hiến”, hay “Anh ấy thật sự dâng hiến ‘của quý’ cho đội bóng”.

Tình huống ấy tóm gọn tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi của Haaland - người đã ghi bàn liên tiếp kể từ ngày 31/8, khi lập công trong trận thua 1-2 trước Brighton. Tính đến nay, anh có 22 bàn thắng sau 12 trận, trong đó có 5 bàn cho tuyển Na Uy trong trận thắng Moldova.

Pha bóng không được công nhận tại Villa Park chỉ càng làm nổi bật phẩm chất chiến binh của Haaland: luôn cháy hết mình vì đội bóng, bất chấp kết quả. Tuy nhiên, nỗ lực của anh không đủ giúp Manchester City tránh khỏi thất bại 0-1 trước Aston Villa - trận thua thứ ba liên tiếp của “The Citizens” tại sân đấu này.

Kết thúc vòng 9 Premier League, đoàn quân của Pep Guardiola bị Arsenal nới rộng khoảng cách lên 6 điểm và để Manchester United bắt kịp về điểm số. Một đêm thất vọng cho City, nhưng Haaland - với tinh thần “chiến đấu đến cùng” - vẫn khiến người hâm mộ phải ngả mũ.