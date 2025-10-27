Baleba bẽ mặt sau khi đá xoáy MU

Đêm 25/10, tiền vệ Carlos Baleba của Brighton trở thành tâm điểm sau trận thua 2-4 trước MU không chỉ vì màn trình diễn mờ nhạt trên sân, mà còn bởi hành động trên mạng xã hội.

Baleba có màn trình diễn mờ nhạt trước MU.

Trước trận đấu, cầu thủ 21 tuổi đăng lên Instagram tấm ảnh đồ họa trận Brighton gặp MU kèm dòng chú thích "Coming to Old Trafford" kèm biểu tượng mặt cười như để thách thức đội chủ nhà.

Cụm từ còn khiến nhiều người hiểu rằng anh ám chỉ tin đồn chuyển nhượng sang chính đối thủ - đội từng theo đuổi anh suốt mùa hè. Sau trận, Baleba phải vội vàng xóa bài đăng và thay bằng phiên bản khác như một động thái xoa dịu tình hình.

Trên sân, Baleba chơi kém nổi bật. Anh dính phạt thẻ vàng ở phút 41 và bị thay ra sau chưa đầy một giờ thi đấu, nhường chỗ cho lão tướng James Milner - người sau đó kiến tạo bàn rút ngắn tỷ số. Brighton vùng lên muộn màng nhưng vẫn nhận thất bại 2-4, trong khi MU của HLV Ruben Amorim có chiến thắng thứ 3 liên tiếp ở Premier League.

Dù bị chê là "mất hút" trong tuyến giữa, Baleba vẫn tỏ ra thoải mái sau trận. Cánh phóng viên bắt được hình ảnh anh nở nụ cười, chụp hình cùng người hâm mộ bên ngoài Old Trafford.

Baleba, xuất thân từ lò đào tạo Lille, gia nhập Brighton năm 2023 với giá khoảng 30 triệu euro. Hợp đồng hiện tại kéo dài đến năm 2028. MU từng cân nhắc chiêu mộ anh hồi mùa hè, nhưng mức giá được cho 115 triệu bảng khiến thương vụ đổ bể.

Bốn bàn thắng của MU trước Brighton Đêm 25/10, Matheus Cunha, Casemiro và Bryan Mbeumo (cú đúp) tỏa sáng giúp MU thắng Brighton 4-2 thuộc vòng 9 Premier League.