Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Mục tiêu trăm triệu bảng của MU trở lại

  • Thứ bảy, 25/10/2025 12:31 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Tiền vệ Carlos Baleba dần lấy lại phong độ sau mùa hè đầy sóng gió xung quanh tin đồn chuyển đến MU.

Baleba dần lấy lại sự tự tin sau khởi đầu chật vật.

Baleba là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của MU hè 2025. Tuy nhiên, theo The Athletic, đội chủ sân Old Trafford rút lui khi Brighton giữ mức giá không dưới 115 triệu bảng, bằng số tiền từng thu về từ Chelsea cho thương vụ Moises Caicedo năm 2023.

Sau thương vụ hụt, Baleba khởi đầu mùa giải 2025/26 chậm chạp. Anh chưa hoàn thành trọn vẹn 90 phút trong bất kỳ trận đấu nào. Tuy nhiên, Baleba để lại dấu ấn trong chiến thắng 2-1 của Brighton trước Newcastle hôm 18/10. Anh giúp đội chủ quản bất bại 5 trận liền trước khi gặp MU.

HLV Hurzeler tiết lộ chìa khóa giúp Baleba lấy lại phong độ là yêu cầu cầu thủ này chịu trách nhiệm về màn trình diễn của chính mình, thay vì bị ảnh hưởng bởi sự quan tâm từ các đội bóng lớn.

Trong cuộc phỏng vấn với Sky Sports, ông nói: "Tôi thấy một Carlos biết tiến lên. Những hành động và thái độ của cậu ấy rất tốt. Carlos sẽ không tiến bộ nếu chỉ nhận được lời khen và tràng pháo tay. Cậu ấy sẽ tiến bộ nếu có môi trường an toàn nhưng đi kèm phản hồi trung thực, giúp cậu ấy hiểu những gì cần cải thiện".

Trước trận đấu, HLV Ruben Amorim của MU cũng đánh giá cao đối thủ: "Brighton luôn là một đội thú vị để theo dõi. Họ rất mạnh trong xây dựng lối chơi, chuyển trạng thái, và cả các tình huống cố định. Họ là một đội toàn diện, và chúng tôi cần tập trung tối đa".

MU tiếp đón Brighton vào tối 25/10 với tâm trạng hưng phấn sau chiến thắng 2-1 trước Liverpool tại Anfield, qua đó hướng tới chuỗi 3 trận thắng liên tiếp ở Premier League.

Manchester United 'cầu cứu'

MU gửi khiếu nại lên Ban tổ chức Premier League khi liên tiếp phải thi đấu vào các khung giờ giữa tuần và tối muộn trong giai đoạn cao điểm trước Giáng sinh.

9 giờ trước

Hậu vệ MU vướng tranh cãi

HLV Ruben Amorim đối mặt với quyết định khó khăn ở vị trí của Diogo Dalot, người đang có phong độ bất ổn tại Manchester United mùa này.

9 giờ trước

Bi kịch của Garnacho

Từng được MU cưng chiều như viên ngọc quý, Alejandro Garnacho có thể tự tay đánh mất tất cả vì lòng tự ái tuổi trẻ.

12 giờ trước

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

Baleba trở lại Baleba MU Brighton

    Đọc tiếp

    Hien tuong 15 tuoi cua Chelsea hinh anh

    Hiện tượng 15 tuổi của Chelsea

    8 phút trước 17:22 25/10/2025

    0

    HLV Enzo Maresca cân nhắc trao cơ hội cho Mahdi Nicoll-Jazuli, tài năng 15 tuổi được ví như "Jude Bellingham mới", sau màn trình diễn gây sửng sốt tại UEFA Youth League.

    Viet Nam khong khieu nai bong da Malaysia hinh anh

    Việt Nam không khiếu nại bóng đá Malaysia

    30 phút trước 16:59 25/10/2025

    0

    Hoàng tử bang Johor - Tunku Ismail Sultan Ibrahim (TMJ), công khai chỉ trích cách xử lý của FIFA, đồng thời khẳng định Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) không gửi đơn khiếu nại.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý