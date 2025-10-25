Mục tiêu trăm triệu bảng của MU trở lại

Tiền vệ Carlos Baleba dần lấy lại phong độ sau mùa hè đầy sóng gió xung quanh tin đồn chuyển đến MU.

Baleba dần lấy lại sự tự tin sau khởi đầu chật vật.

Baleba là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của MU hè 2025. Tuy nhiên, theo The Athletic, đội chủ sân Old Trafford rút lui khi Brighton giữ mức giá không dưới 115 triệu bảng, bằng số tiền từng thu về từ Chelsea cho thương vụ Moises Caicedo năm 2023.

Sau thương vụ hụt, Baleba khởi đầu mùa giải 2025/26 chậm chạp. Anh chưa hoàn thành trọn vẹn 90 phút trong bất kỳ trận đấu nào. Tuy nhiên, Baleba để lại dấu ấn trong chiến thắng 2-1 của Brighton trước Newcastle hôm 18/10. Anh giúp đội chủ quản bất bại 5 trận liền trước khi gặp MU.

HLV Hurzeler tiết lộ chìa khóa giúp Baleba lấy lại phong độ là yêu cầu cầu thủ này chịu trách nhiệm về màn trình diễn của chính mình, thay vì bị ảnh hưởng bởi sự quan tâm từ các đội bóng lớn.

Trong cuộc phỏng vấn với Sky Sports, ông nói: "Tôi thấy một Carlos biết tiến lên. Những hành động và thái độ của cậu ấy rất tốt. Carlos sẽ không tiến bộ nếu chỉ nhận được lời khen và tràng pháo tay. Cậu ấy sẽ tiến bộ nếu có môi trường an toàn nhưng đi kèm phản hồi trung thực, giúp cậu ấy hiểu những gì cần cải thiện".

Trước trận đấu, HLV Ruben Amorim của MU cũng đánh giá cao đối thủ: "Brighton luôn là một đội thú vị để theo dõi. Họ rất mạnh trong xây dựng lối chơi, chuyển trạng thái, và cả các tình huống cố định. Họ là một đội toàn diện, và chúng tôi cần tập trung tối đa".

MU tiếp đón Brighton vào tối 25/10 với tâm trạng hưng phấn sau chiến thắng 2-1 trước Liverpool tại Anfield, qua đó hướng tới chuỗi 3 trận thắng liên tiếp ở Premier League.