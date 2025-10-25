Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Manchester United 'cầu cứu'

  Thứ bảy, 25/10/2025 08:17 (GMT+7)
MU gửi khiếu nại lên Ban tổ chức Premier League khi liên tiếp phải thi đấu vào các khung giờ giữa tuần và tối muộn trong giai đoạn cao điểm trước Giáng sinh.

MU không hài lòng với cách xếp lịch hiện tại.

Theo The Athletic, Giám đốc Điều hành Omar Berrada trực tiếp liên lạc với Tổng giám đốc Premier League Richard Masters bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" về lịch thi đấu bị dồn ép bất thường của đội bóng. Các cuộc trao đổi được cho là mang tính xây dựng, nhưng "Quỷ đỏ" chưa nhận được phản hồi rõ ràng.

Trong đợt điều chỉnh lịch phát sóng mới nhất, trận MU - Bournemouth tại Old Trafford và chuyến làm khách tới sân Wolves đều bị đẩy sang khung tối thứ hai (giờ địa phương). Trước đó, cuộc đối đầu với West Ham cũng bị xếp vào giữa tuần.

Điều này khiến thầy trò HLV Ruben Amorim chỉ có một trận duy nhất ra sân vào ngày thứ bảy tại Old Trafford trong suốt 12 tuần - giai đoạn từ 5/10 đến 25/12. Trận duy nhất đó là cuộc tiếp đón Brighton thuộc vòng 9 Premier League.

Theo lịch hiện tại, MU là đội duy nhất ở Premier League thi đấu 3 trận liên tiếp vào các khung giờ không thuộc cuối tuần trước lễ Giáng sinh. Họ gặp West Ham vào ngày 4/12 (thứ 5), làm khách đến Wolves ngày 9/12 (thứ 2), trước khi trở lại Old Trafford tiếp Bournemouth ngày 15/12 (thứ 2).

Chưa dừng lại ở đó, trận gặp Newcastle ngày 27/12 cũng có khả năng bị chuyển sang đá đêm Boxing Day (26/12), khiến chuỗi lịch thi đấu vốn dày đặc của "Quỷ đỏ" càng trở nên khắc nghiệt hơn.

MU buc xuc anh 1

Thầy trò HLV Amorim trải qua lịch thi đấu dày đặc vào giai đoạn cuối năm dù không dự cúp châu Âu.

Thậm chí, CĐV "Quỷ đỏ" còn gặp khó khăn lớn khi phải di chuyển đến London dự trận gặp Tottenham (đá trưa thứ bảy, 8/11) và trận đấu với Crystal Palace (12h trưa chủ nhật, 30/11). Đây là những khung giờ vốn bị người hâm mộ Anh phàn nàn vì bất tiện, chi phí cao và thiếu phương tiện di chuyển sau trận.

Nguồn tin nội bộ cho biết phía Premier League thông cảm với người hâm mộ, nhưng nhấn mạnh đây là thỏa thuận bản quyền truyền hình mới. Dù hiểu lợi ích thương mại của việc trải rộng lịch phát sóng, MU khẳng định cần đặt lợi ích của khán giả lên hàng đầu. Berrada nhấn mạnh: "Không thể đánh đổi sức khỏe cầu thủ và quyền lợi cổ động viên chỉ vì truyền hình".

Việc MU không dự các cúp châu Âu mùa này lẽ ra giúp họ có lịch đấu nhẹ hơn. Thế nhưng, chính điều đó lại khiến Premier League linh hoạt hơn trong việc dồn "Quỷ đỏ" vào các trận đấu diễn ra tối thứ 2, bởi không còn ràng buộc về thời gian giữa các giải đấu cúp.

Tuần này, MU sẽ tiếp Brighton trong khung giờ 17h30 thứ 7 (giờ địa phương). Sau trận, người hâm mộ đến từ London chỉ có một chuyến tàu duy nhất để về nhà. Đây là minh chứng cho những hệ lụy thực tế từ cách sắp lịch đầy tranh cãi của Premier League.

MU bức xúc MU Premier League lịch thi đấu

