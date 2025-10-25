Bi kịch của Garnacho

Từng được MU cưng chiều như viên ngọc quý, Alejandro Garnacho có thể tự tay đánh mất tất cả vì lòng tự ái tuổi trẻ.

Garnacho từng được kỳ vọng vươn thành ngôi sao lớn ở MU.

Garnacho là biểu tượng của niềm tin mà MU đặt vào thế hệ trẻ. Trong 2 mùa giải liên tiếp, anh ra sân tới 108 trận - một con số đáng kinh ngạc với cầu thủ chưa đầy 21 tuổi, đặt trong bối cảnh MU sở hữu loạt cầu thủ chạy cánh như Jadon Sancho, Antony, Marcus Rashford hay Amad Diallo.

Ở Old Trafford, không nhiều cầu thủ trẻ từng được trao cơ hội nhiều đến thế. Nhưng thay vì trân trọng, Garnacho lại chọn cách rời đi trong ồn ào chỉ vì không được đá chính ở chung kết Europa League cuối mùa trước.

Trận chung kết với Tottenham, HLV Ruben Amorim tin dùng Mason Mount cho vai trò chạy cánh trái. Garnacho phản ứng gay gắt, rồi công khai tỏ thái độ trên mạng xã hội. Một dòng trạng thái đầy ẩn ý, thậm chí Garnacho được cho là có lời đe dọa rằng "tới Chelsea, hoặc ngồi chơi 6-12 tháng". Và thế là, niềm tin của MU sụp đổ trong tích tắc.

"The Blues" nhanh chóng xuất hiện như thường thấy trong những câu chuyện đầy mộng mị ở thị trường chuyển nhượng. Đội bóng Tây London chớp thời cơ và mở rộng vòng tay đón Garnacho, hứa hẹn tương lai và cơ hội mới.

Nhưng "giấc mơ xanh" hóa ra không ngọt ngào như tưởng tượng. Từ đầu mùa, anh hầu như không có đóng góp. Sau 6 trận ra sân, cầu thủ người Argentina chưa có bàn thắng hay kiến tạo. Với dàn cầu thủ trẻ tài năng như Estevao, Marc Guiu hay Jamie Bynoe-Gittens đang tỏa sáng, vị trí cho Garnacho không còn được đảm bảo.

Bằng chứng là Garnacho ngồi ngoài trong chiến thắng 5-1 của Chelsea trước Ajax tại vòng phân hạng Champions League hôm 23/10. Trước đó, tiền vệ người Argentina đá chính nhưng chỉ góp mặt 45 phút trong chiến thắng 3-0 của Chelsea trước Nottingham Forest ở Premier League. Hai trận liên tiếp, Garnacho như "người thừa" ở London.

Garnacho đang gặp khó khăn ở Chelsea.

Bóng đá luôn có chỗ cho tài năng, nhưng không bao giờ dung thứ cho sự nông nổi. Garnacho quên mất sự kiên nhẫn đôi khi là phần quan trọng nhất trong hành trình trưởng thành.

Ở Old Trafford, Garnacho có mọi thứ, từ niềm tin, khán giả yêu mến, và một chiến lược gia sẵn sàng xây dựng đội bóng xoay quanh lứa trẻ. Thay vì học cách chờ đợi thời khắc của mình, anh chọn con đường dễ hơn và rời đi để khẳng định cái tôi.

Thực tế, các ngôi sao lớn đều từng trải qua khoảnh khắc bị thử thách. Cristiano Ronaldo, người mà Garnacho thần tượng, từng ngồi dự bị và chỉ đá chính 15 trận Ngoại hạng Anh ở mùa đầu tiên. Anh cũng hứng chịu vô số chỉ trích trước khi vươn mình thành huyền thoại. Tài năng cần thời gian để được mài giũa, còn niềm kiêu hãnh chỉ cần vài phút để tự hủy.

Ở tuổi 21, Garnacho còn cả sự nghiệp phía trước. Nhưng câu hỏi đặt ra là anh có đủ khiêm nhường để học từ sai lầm? Bóng đá là trò chơi của thời gian. Ai biết chờ, người đó mới thật sự trưởng thành.

Nếu không sớm cải thiện phong độ, Garnacho có thể sẽ bị chính guồng quay khốc liệt ở Chelsea nuốt chửng. Trong môi trường mà mỗi vị trí đều có ít nhất hai ngôi sao cạnh tranh, chỉ cần một thoáng chủ quan cũng đủ khiến anh bị đẩy ra rìa.

Ở Stamford Bridge, sự kiêu hãnh không cứu được ai. Ngược lại, chỉ có nỗ lực và bản lĩnh mới giúp một cầu thủ trẻ trụ vững giữa rừng sao. Nếu bật bãi khỏi Chelsea vào cuối mùa, đó là tấn bi kịch thật sự dành cho Garnacho.