Garnacho kiếm bộn tiền

Alejandro Garnacho đang trở thành cái tên gây chú ý không chỉ trên sân cỏ mà còn ở khía cạnh thương mại.

Garnacho có thu nhập tốt. Ảnh: Reuters.

Theo thống kê mới nhất, trong năm 2024 – thời điểm còn khoác áo MU – Garnacho thu về tới 3,5 triệu bảng từ bản quyền hình ảnh và các hợp đồng tài trợ. Con số này tương đương khoảng 300.000 bảng mỗi tháng, tức 10.000 bảng mỗi ngày.

Trong kỳ chuyển nhượng hè 2025, Garnacho gia nhập Chelsea với mức phí 40 triệu bảng, cùng mức lương được tăng từ 50.000 bảng/tuần lên 90.000 bảng/tuần. Anh cũng đang hợp tác với nhiều thương hiệu lớn, trong đó nổi bật là hợp đồng quảng cáo với Nike.

Tuy nhiên, ở khía cạnh chuyên môn, Garnacho chưa để lại dấu ấn rõ nét. Sau 6 lần ra sân dưới thời HLV Enzo Maresca, cầu thủ người Argentina không có bất kỳ bàn thắng hay kiến tạo nào.

Hôm 18/10, Garnacho có màn trình diễn nhạt nhòa trong chiến thắng 3-0 của Chelsea trước Nottingham Forest thuộc vòng 8 Premier League.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Garnacho tiết lộ về quãng thời gian khó khăn ở cuối chặng đường tại MU, khi anh phải tập luyện một mình.

"Đó là giai đoạn khó khăn, nhưng tôi không có điều gì tệ để nói về CLB cũ. Đơn giản chỉ là một khoảng thời gian không may mắn. Giờ thì tôi rất hạnh phúc khi được ở Chelsea", Garnacho chia sẻ.

