Tiền đạo Nhật Bản làm rung chuyển bóng đá Hà Lan

Sáng 20/10, Ayase Ueda tiếp tục phong độ hủy diệt tại Hà Lan khi ghi hat-trick giúp Feyenoord vùi dập Heracles Almelo 4-0 và đi vào lịch sử giải Eredivisie.

Ayase Ueda ghi bàn thứ 5.000 cho Feyenoord ở giải VĐQG Hà Lan.

Đây là hat-trick đầu tiên của một cầu thủ Nhật Bản trong lịch sử giải đấu, đồng thời pha lập công thứ hai của anh trong trận cũng chính là bàn thắng thứ 5.000 của Feyenoord tại Eredivisie. Ueda được Sofa Score chấm 9,6 điểm trận này.

Trận đấu trên sân Erve Asito diễn ra trong thế một chiều. Ngay trong 45 phút đầu tiên, Feyenoord định đoạt kết cục bằng 4 bàn thắng - ba của Ueda và một của Anis Hadj Moussa.

Với màn trình diễn chói sáng, Ueda đưa tên mình vào hàng ngũ những cầu thủ đặc biệt của Feyenoord ở các cột mốc quan trọng. Henk Schouten là người ghi bàn thắng đầu tiên, Cor van der Gijp - chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB, ghi bàn thứ 100, Coen Moulijn lập công thứ 500, còn Sekou Cisse ghi bàn thứ 4.000 vào năm 2011.

Ueda hiện có 11 bàn chỉ sau 9 trận, bỏ xa bất kỳ cầu thủ nào khác tại Eredivisie (hơn người xếp thứ 2 tới 6 bàn). Tính trên toàn châu Âu, chân sút người Nhật Bản đang sánh vai với Harry Kane (12 bàn) và Erling Haaland (11 bàn) trong nhóm những cầu thủ chạm mốc 10 bàn sớm nhất mùa này.

"Không thể tin nổi từ Ueda", báo chí Hà Lan thốt lên khi số 9 của Feyenoord thể hiện phong độ ghi bàn quá đỗi ấn tượng, hòa quyện giữa sự chính xác, tốc độ và bản năng sát thủ. Mùa trước, Ueda chỉ ghi 9 bàn trên mọi đấu trường.

Năm 2023, Ueda gia nhập Feyenoord với mức phí 8 triệu euro. Sau hơn hai năm khoác áo CLB Hà Lan, tuyển thủ Nhật Bản dần tìm được chỗ đứng vững chắc và trở thành trụ cột của đội.