Rõ thời điểm Xuân Son tái xuất V.League

HLV Vũ Hồng Việt xác nhận tiền đạo Nguyễn Xuân Son có thể thi đấu ngay vòng 11 V.League 2025/26 mà không cần chờ đến giai đoạn lượt về.

Xuân Son có thể trở lại ngay ở giai đoạn lượt đi V.League 2025/26.

"Ở vòng 11, các đội bóng sẽ được phép thay thế, bổ sung cầu thủ. Khi đó chúng tôi sẽ đăng ký cho Xuân Son và cậu ấy có thể sẽ thi đấu ngay vòng đấu đó", HLV Vũ Hồng Việt xác nhận thời điểm Xuân Son trở lại với V.League.

Thực tế, sau khoảng 10 tháng điều trị và phục hồi chấn thương liên quan tới dây chằng, chân sút gốc Brazil đã trở lại vào ngày 11/10 khi Nam Định có trận giao hữu với đội trẻ PVF-CAND. Tuy chưa thể thi đấu với 100% thể trạng, anh được HLV Vũ Hồng Việt trao cơ hội ở 20 phút cuối trận nhằm lấy lại cảm giác bóng.

Cũng theo chiến lược gia sinh năm 1979, Xuân Son hiện tại hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, vì rời ra sân cỏ khá lâu nên tiền đạo này cần thêm thời gian luyện tập với HLV thể lực để lấy lại sức bền. Điều này đồng nghĩa với việc, dù được đăng ký ở Cúp Quốc gia, Cúp các CLB Đông Nam Á hay AFC Champions League Two, Xuân Son chưa thể thi đấu với thể trạng tốt nhất. Dựa theo tình hình thực tế, nhiều khả năng anh sẽ được trao cơ hội vào sân ở thời điểm trận đấu được an bài để dần thích nghi trở lại.

"Xuân Son hồi phục hoàn toàn, nhưng cậu ấy vẫn cần thêm thời gian tập luyện để đạt thể trạng tốt nhất. Hiện tại, Xuân Son tích cực tập luyện cùng HLV thể lực để lấy lại phong độ và sức bền trước khi ra sân thi đấu với mật độ dày".

Sự trở lại của Xuân Son được kỳ vọng giúp Nam Định vượt qua giai đoạn mất phương hướng để trở lại đường đua vô địch V.League. Còn ở tuyển Việt Nam, anh được người hâm mộ kỳ vọng sẽ lĩnh xướng hàng công, mang đến làn gió mới, nhất là trận đấu sống còn với Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 3/2026.