Harry Kewell: ‘Đây là trận thua đau đớn’

HLV Harry Kewell thất vọng với trận thua 1-2 của Hà Nội trước Ninh Bình ở vòng 7 V.League 2025/26 diễn ra trên sân Hàng Đẫy tối 18/10.

HLV Harry Kewell thất vọng về trận thua của Hà Nội.

“Ninh Bình là đội bóng tốt, có chơi trực diện, tiền đạo giỏi. Họ có hai tình huống tạo ra bàn thắng từ đá phạt. Chúng tôi phải phòng ngự tốt hơn, tôi không có gì ngụy biện cho trận thua này. Tuy nhiên, với tổng thể chúng tôi đã thi đấu ổn định. Đây là trận thua đau đớn nhưng bóng đá là vậy, chúng tôi phải cố gắng hơn”, HLV Harry Kewell chia sẻ sau trận thua 1-2 của Hà Nội.

Trận đấu này, Hà Nội tạo ra nhiều sức ép và cơ hội về phía khung thành của thủ thành Đặng Văn Lâm. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô không tận dụng tốt các cơ hội của mình. Dù có bàn rút ngắn tỷ số của Xuân Tú nhưng thời gian còn lại quá ngắn khiến thầy trò HLV Harry Kewell không thể xoay chuyển tình thế.

Bản thân chiến lược gia người Australia thừa nhận đây là trận đấu khó khăn với ông và các học trò. Việc không thể ghi bàn trước khiến các cầu thủ mất tập trung và là một phần nguyên nhân dẫn đến kết quả thua.

Trận đấu này, HLV Harry Kewell tung Đỗ Hoàng Hên vào sân từ đầu. Nhận xét về màn trình diễn của học trò, ông nói: “Hên đã có trận đấu tuyệt vời. Đây là trận đầu của cậu ấy và chúng tôi phải cẩn thận hơn với thể trạng của Hên. Hiện tại, để cậu ấy thi đấu được 90 phút không dễ dàng nhưng cậu ấy sẽ chơi tốt hơn ở những trận sau”.

Về phần mình, HLV Gerard Albadajejo của Ninh Bình hài lòng về trận thắng hôm nay. Ông đánh giá cao Hà Nội và khẳng định toàn đội bước vào trận đấu với tinh thần hưng phấn và quyết tâm cao để giành chiến thắng.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha dành nhiều lời khen cho Hoàng Đức, người ghi dấu giày vào cả hai bàn thắng của đội nhà dù đang chấn thương: “Hoàng Đức hôm nay nén đau thi đấu và đã có 1 trận tuyệt vời. Hoàng Đức là thủ lĩnh, là một đội trưởng mẫu mực, là tấm gương toàn đội, thi đấu vì màu cờ sắc áo”.