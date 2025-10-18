Thử thách đầu tiên của Harry Kewell ở V.League

HLV Harry Kewell sẽ có trận ra mắt CLB Hà Nội khi tiếp Ninh Bình ở vòng 7 V.League 2025/26 - cuộc chạm trán hứa hẹn đầy thách thức, bởi đội khách là một trong những tập thể chơi khó chịu nhất giải đấu.

HLV Harry Kewell sẽ ra mắt trong trận Hà Nội đón tiếp Ninh Bình. Ảnh: Hanoi Football Club.

Chưa đầy hai tuần sau khi ký hợp đồng với Hà Nội, HLV Harry Kewell sẽ có màn “chào sân” bằng trận tiếp Ninh Bình. Sự xuất hiện của nhà cầm quân người Australia mang đến nhiều kỳ vọng, nhưng cũng đặt ông trước một thử thách không nhỏ đó là vực dậy một tập thể đang chịu nhiều sức ép từ thành tích.

Thử thách mang tên Ninh Bình

Đội bóng thủ đô đặt mục tiêu vô địch ít nhất ở một đấu trường để kỷ niệm 20 năm thành lập đội bóng. Tuy nhiên, việc sớm dừng chân ở vòng loại Cúp Quốc gia khiến Hà Nội chỉ còn hy vọng ở V.League. Thế nhưng, đội bóng này lại khởi đầu mùa giải chậm chạp khi liên tiếp mất điểm dù đối thủ chỉ là những đội được đánh giá thấp hơn.

Phải đến vòng thứ 4, dưới sự chỉ đạo của HLV tạm quyền Yusuke Adachi, Hà Nội mới có dấu hiệu khởi sắc. Một trận hòa, hai chiến thắng dưới sự dẫn dắt của chuyên gia người Nhật Bản giúp đội bóng thủ đô tích lũy thêm 7 điểm và phần nào lấy lại sự tự tin.

Dù vậy, những vấn đề cố hữu vẫn chưa được giải quyết triệt để. Sau 6 vòng đấu, Hà Nội có 8 điểm và tạm xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng trước khi HLV Harry Kewell chính thức tiếp quản ghế nóng. Hàng công thiếu sắc bén, còn tuyến giữa lại thiếu sự sáng tạo và kết nối. Đây là bài toán lớn đang chờ chiến lược gia người Australia giải quyết khi bắt đầu công việc tại Hà Nội.

HLV Harry Kewell chỉ có ít ngày làm quen với các học trò trước khi bước vào trận đấu ra mắt. Ảnh: Hanoi Football Club.

Thử thách đầu tiên của nhà cầm quân 46 tuổi mang tên Ninh Bình, đội bóng đang tạo ra cơn địa chấn ở mùa giải năm nay. Dù là tân binh, họ lại trở thành “nỗi khiếp sợ” của nhiều đối thủ với phong độ ấn tượng. Ninh Bình từng đánh bại Nam Định - đương kim vô địch V.League, cầm hòa Thể Công Viettel nhờ lối chơi kỷ luật, phòng ngự chắc chắn và phản công tốc độ.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Albadalejo Castano Gerard, đội bóng cố đô thi đấu với tinh thần quyết liệt, không ngại va chạm và biết cách tận dụng tối đa cơ hội. Với phong độ ấy, họ được xem là “thuốc thử” lý tưởng nhưng cũng đầy rủi ro cho tân HLV của Hà Nội.

Áp lực không nhỏ ở V.League

Trước ngày ra mắt, HLV Kewell thừa nhận ông chỉ có thời gian ngắn để làm quen với các học trò. Cựu danh thủ Liverpool chia sẻ trong buổi ký kết hợp đồng: “Đây không phải công việc dễ dàng, nhưng tôi thích cảm giác tận hưởng áp lực. Bóng đá luôn gắn liền với sức ép. Khi đến một đội bóng như Hà Nội, tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng và làm tốt từ những chi tiết nhỏ nhất mỗi ngày”.

Chiến lược gia 46 tuổi muốn mang đến thứ bóng đá trực diện, tốc độ, ưu tiên chuyển trạng thái nhanh. Tuy nhiên, để áp dụng tại V.League, ông sẽ phải đối mặt với nhiều khác biệt, từ lịch thi đấu dày đặc đến điều kiện thời tiết và phong cách thi đấu thiên về thể lực.

Sự khắc nghiệt của V.League mùa này càng khiến thử thách của Kewell thêm phần cam go. Chỉ sau 6 vòng, đã có ba HLV mất ghế, trong đó phải kể đến sự ra đi đầy tiếc nuối của HLV Teguramori Makoto - người tiền nhiệm giúp Hà Nội giành ngôi Á quân mùa trước. Áp lực thành tích trở thành “vòng xoáy” mà bất kỳ HLV nào cũng có thể bị cuốn vào nếu không đạt kết quả tốt trong ngắn hạn.

Chiến lược gia người Australia sẽ phải đối diện với những áp lực lớn ở V.League. Ảnh: Hanoi Football Club.

Với Hà Nội, việc bổ nhiệm HLV Harry Kewell là bước đi táo bạo. Đội bóng này vốn quen với các HLV nội hoặc nhà cầm quân có kinh nghiệm tại Việt Nam hay khu vực. Trong khi đó, Kewell mới lần đầu dẫn dắt ở môi trường bóng đá Đông Nam Á.

Tuy nhiên, chính sự mới mẻ ấy có thể mang lại luồng gió khác biệt. Các cầu thủ như Văn Quyết, Hai Long, Tuấn Hải hay Hoàng hứa hẹn hưởng lợi từ một triết lý chú trọng kiểm soát bóng và di chuyển linh hoạt của HLV người Australia.

Trận đấu với Ninh Bình là cơ hội đầu tiên để Kewell cho thấy dấu ấn của mình. Người hâm mộ Hà Nội chờ đợi không chỉ một chiến thắng, mà còn là sự thay đổi trong cách đội bóng thi đấu: gọn gàng, có ý tưởng và giàu năng lượng hơn.

Một khởi đầu tích cực sẽ giúp ông có thêm thời gian và niềm tin để xây dựng lối chơi riêng, còn nếu thất bại, áp lực sẽ lập tức nhân đôi trong môi trường vốn không có chỗ cho sự kiên nhẫn.

Harry Kewell hiểu rõ điều đó. Bóng đá chuyên nghiệp không có chỗ cho sự chờ đợi quá lâu, nhất là ở một đội bóng quen với đỉnh cao như Hà Nội. Và vì thế, trận ra mắt trước Ninh Bình không chỉ là màn khởi đầu của một HLV mới, mà còn là phép thử cho năng lực của một cựu danh thủ nổi tiếng.