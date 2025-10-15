Cầu thủ đắt nhất Hàn Quốc được săn đón

Tương lai của Kim Min-jae tại Bayern Munich đang trở nên khó đoán khi không được HLV Vincent Kompany trọng dụng.

Kim Min-jae có thể rời Bayern. Ảnh: Reuters.

Cựu sao Napoli hiện xếp sau Dayot Upamecano và Jonathan Tah trong thứ tự lựa chọn ở trung tâm hàng thủ Bayern Munich. Bằng chứng là anh chỉ có 6 lần ra sân từ đầu mùa, với tổng cộng 326 phút thi đấu.

Theo nhà báo Matteo Moretto, nếu tình hình không cải thiện, Kim hoàn toàn có thể rời CLB xứ Bavaria ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026. Cả AC Milan và Juventus đều theo dõi sát sao tình hình của trung vệ 28 tuổi.

Juventus coi Kim là giải pháp tạm thời để khỏa lấp khoảng trống khi Gleison Bremer dính chấn thương đầu gối. Riêng Milan muốn tăng cường chiều sâu cho hàng thủ trong bối cảnh họ đặt tham vọng lớn tại Serie A.

Bản thân Kim từng từ chối những lời mời hấp dẫn ở Saudi Arabia để tiếp tục chơi bóng đỉnh cao tại châu Âu. Động thái này biến Serie A trở thành lựa chọn khả thi để Kim hồi sinh sự nghiệp.

Tuy nhiên, rào cản nằm ở mức lương khổng lồ. Kim hưởng khoảng 9 triệu euro mỗi năm tại Bayern, con số quá cao so với mặt bằng chung của bóng đá Italy, đặc biệt ở vị trí trung vệ. Theo La Gazzetta dello Sport, Kim chắc chắn phải chấp nhận giảm đáng kể thu nhập để trở lại Serie A.

Gia nhập Bayern với giá 57 triệu euro vào năm 2023 sau mùa giải xuất sắc giúp Napoli vô địch Serie A, Kim trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Hàn Quốc và vẫn giữ vững vị thế này đến hiện tại.

