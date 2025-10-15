Báo Indonesia vạch tội Kluivert

HLV Patrick Kluivert chịu áp lực nặng nề từ truyền thông Indonesia khi không thể giúp đội tuyển nước này giành vé dự World Cup 2026.

Kluivert đang phải chịu chỉ trích. Ảnh: Reuters.

Hai trận thua liên tiếp trước Saudi Arabia (2-3) và Iraq (0-1) trong vòng ít ngày chấm dứt hy vọng tham dự World Cup 2026 của tuyển Indonesia. Thành tích khiến truyền thông nước này không hài lòng, đặc biệt vai trò của HLV Kluivert bị đem ra "mổ xẻ".

Từ khi nhậm chức, Kluivert hứng chịu không ít chỉ trích, trong đó nổi bật là cách ông thay đổi chiến thuật quá đột ngột và lựa chọn nhân sự gây tranh cãi.

Theo Bola, trong trận gặp Australia tại vòng loại thứ ba, chiến lược gia người Hà Lan áp dụng lối chơi tấn công quyết liệt mà không chú trọng đến sự chắc chắn ở hàng thủ và khả năng thích nghi của cầu thủ. Sự thay đổi diện mạo đội bóng diễn ra vội vàng khiến tuyển Indonesia phải trả giá đắt khi thua 0-1.

Kluivert đối diện nguy cơ bị sa thải. Ảnh: Reuters.

Tiếp theo đó, tờ báo Indonesia chỉ ra sai lầm khác của cựu danh thủ Hà Lan đến trong cuộc đối đầu với Saudi Arabia. Kluivert sử dụng sơ đồ 4-3-3 và tung tiền vệ Marc Klok vào đội hình chính bất chấp phong độ kém trước đó. Nhưng thay vì điều chỉnh khi thấy Klok chơi dưới sức, Kluivert giữ nguyên đội hình suốt 90 phút, một lựa chọn bị đánh giá là không hợp lý trước đối thủ mạnh.

"Khi được bổ nhiệm thay thế Shin Tae-yong, Kluivert nhận kỳ vọng rất cao. Nhưng việc không thể tạo ra thay đổi mang tính bước ngoặt, ông đành chấp nhận thất bại nặng nề", Bola nhận định thêm.

Với những lỗi chiến thuật rõ rệt, sự bảo thủ trong lựa chọn đội hình và kết quả đáng thất vọng, tương lai của Kluivert tại Indonesia trở nên rất khó đoán.

Hiện tại, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) tiến hành đánh giá tổng thể màn trình diễn của đội tuyển cũng như ban huấn luyện. Kluivert cùng các cộng sự đối mặt với nguy cơ bị sa thải sau những kết quả đáng thất vọng vừa qua.

