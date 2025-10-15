Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Dấu chấm hết cho Ugarte

  • Thứ tư, 15/10/2025 11:00 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Chỉ hơn một năm sau khi cập bến Old Trafford với giá chuyển nhượng 50 triệu bảng từ Paris Saint-Germain (PSG), Manuel Ugarte đang đứng trước nguy cơ bị bán.

Ugarte khả năng cao phải rời MU.

Theo MEN, thông tin về cuộc họp nội bộ đầy căng thẳng của HLV Rúben Amorim với các cầu thủ MU vừa bị rò rỉ. HLV Amorim không ngần ngại đưa ra những lời phê bình nặng nề nhằm vào Ugarte.

Ông trực tiếp nói tiền vệ mình từng dẫn dắt tại Sporting CP: “Cậu không còn là cầu thủ như khi ở Sporting”. Đây là lời nhận xét phũ phàng, ám chỉ sự sụt giảm phong độ của Ugarte kể từ khi chuyển đến Manchester United với giá 50 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái.

Thời gian qua, những tin đồn về việc MU muốn bán Ugarte ngày càng dồn dập, đặc biệt sau khi HLV Ruben Amorim công khai thừa nhận những hạn chế trong lối chơi của tiền vệ này. Đây có thể là dấu chấm hết cho một thương vụ từng được kỳ vọng sẽ cách mạng hóa tuyến giữa của "Quỷ đỏ".

Tại Sporting, Ugarte nổi bật với khả năng tranh chấp bóng mạnh mẽ, trung bình 2,5 lần tắc bóng mỗi trận, nhưng ở Manchester United, con số này chỉ còn 1,8. Hệ thống pressing tầm cao trong sơ đồ 3-4-3 của Amorim đòi hỏi sự năng động mà Ugarte dường như chưa đáp ứng được.

Ugarte, dù từng là "người quen cũ" của Amorim tại Sporting, không còn là lựa chọn số một ở hàng tiền vệ MU. Anh cũng thường bị chỉ trích vì thiếu tốc độ và sáng tạo.

