Đội đầu tiên vượt qua vòng loại Asian Cup 2027

Tối 14/10, Syria thắng đậm Myanmar 3-0 ngay trên sân của đối thủ tại loạt trận thứ tư bảng E vòng loại Asian Cup 2027.

Syria là đội thứ 19 dự Asian Cup 2027.

Với kết quả này, tuyển bóng đá Syria chính thức ghi tên mình trở thành đội đầu tiên giành vé tham dự Asian Cup 2027 từ vòng loại thứ ba. Đây là một cột mốc đáng tự hào, khẳng định sức mạnh và sự tiến bộ của bóng đá Syria trên đấu trường châu lục.

Trong hành trình tại vòng loại cuối cùng, Syria thể hiện phong độ ấn tượng, vượt qua các đối thủ như Myanmar, Afghanistan và Pakistan để giành tuyệt đối 12 điểm sau 4 trận đã qua. Họ hơn đội xếp thứ hai, Myanmar 6 điểm trong bối cảnh vòng loại chỉ còn hai trận. Bên cạnh đó, Syria cũng toàn thắng Myanmar trong hai trận đối đầu. Vòng loại Asian Cup 2027 tính đối đầu trực tiếp trước hiệu số.

Dù đất nước đang chịu nhiều bất ổn, tuyển Syria vẫn sớm giành suất tham dự giải đấu danh giá nhất châu Á. Trước đó, Asian Cup 2027 đã xác định được 18 đội tham dự, bao gồm nước chủ nhà Saudi Arabia và 17 đội khác giành vé thông qua thành tích ở vòng loại World Cup 2026.

Ngoài Syria đã đặt chân đến giải đấu, người hâm mộ chờ đợi 5 đội dẫn đầu ở 5 bảng đấu khác của vòng loại thứ ba.