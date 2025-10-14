Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Đội đầu tiên vượt qua vòng loại Asian Cup 2027

  • Thứ ba, 14/10/2025 22:42 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Tối 14/10, Syria thắng đậm Myanmar 3-0 ngay trên sân của đối thủ tại loạt trận thứ tư bảng E vòng loại Asian Cup 2027.

Syria là đội thứ 19 dự Asian Cup 2027.

Với kết quả này, tuyển bóng đá Syria chính thức ghi tên mình trở thành đội đầu tiên giành vé tham dự Asian Cup 2027 từ vòng loại thứ ba. Đây là một cột mốc đáng tự hào, khẳng định sức mạnh và sự tiến bộ của bóng đá Syria trên đấu trường châu lục.

Trong hành trình tại vòng loại cuối cùng, Syria thể hiện phong độ ấn tượng, vượt qua các đối thủ như Myanmar, Afghanistan và Pakistan để giành tuyệt đối 12 điểm sau 4 trận đã qua. Họ hơn đội xếp thứ hai, Myanmar 6 điểm trong bối cảnh vòng loại chỉ còn hai trận. Bên cạnh đó, Syria cũng toàn thắng Myanmar trong hai trận đối đầu. Vòng loại Asian Cup 2027 tính đối đầu trực tiếp trước hiệu số.

Dù đất nước đang chịu nhiều bất ổn, tuyển Syria vẫn sớm giành suất tham dự giải đấu danh giá nhất châu Á. Trước đó, Asian Cup 2027 đã xác định được 18 đội tham dự, bao gồm nước chủ nhà Saudi Arabia và 17 đội khác giành vé thông qua thành tích ở vòng loại World Cup 2026.

Ngoài Syria đã đặt chân đến giải đấu, người hâm mộ chờ đợi 5 đội dẫn đầu ở 5 bảng đấu khác của vòng loại thứ ba.

Thua Nhật Bản, HLV Ancelotti nói gì

Trận thua 2-3 trước Nhật Bản tại Tokyo khiến Brazil lần đầu gục ngã trước đối thủ châu Á này trong lịch sử, nhưng Carlo Ancelotti vẫn giữ thái độ điềm tĩnh.

6 giờ trước

Tường Linh

Syria Asian Cup

Đọc tiếp

Bao Anh vinh danh tai nang tre Viet Nam hinh anh

Báo Anh vinh danh tài năng trẻ Việt Nam

5 giờ trước 23:44 14/10/2025

0

Lần đầu tiên sau nhiều năm, bóng đá Việt Nam có một gương mặt trẻ được thế giới vinh danh: Trần Gia Bảo, 16 tuổi, lọt vào top 60 tài năng trẻ toàn cầu do báo The Guardian bình chọn.

'Tuyen Viet Nam thang it la do thoi tiet' hinh anh

'Tuyển Việt Nam thắng ít là do thời tiết'

5 giờ trước 23:08 14/10/2025

0

Sau chiến thắng 1-0 trước Nepal tối 14/10 trên sân Thống Nhất, HLV Kim Sang-sik cho rằng điều kiện thời tiết và mặt sân không thuận lợi ảnh hưởng lớn đến khả năng ghi bàn của tuyển Việt Nam, khiến đội không thể tạo ra tỷ số cách biệt như mong muốn.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý