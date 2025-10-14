Thua Nhật Bản, HLV Ancelotti nói gì

Trận thua 2-3 trước Nhật Bản tại Tokyo khiến Brazil lần đầu gục ngã trước đối thủ châu Á này trong lịch sử, nhưng Carlo Ancelotti vẫn giữ thái độ điềm tĩnh.

Ancelotti bình thản sau thất bại trước Nhật Bản.

Nhà cầm quân người Italy cho rằng kết quả ấy là “một phần của quá trình thử nghiệm” và không làm thay đổi kế hoạch chuẩn bị cho World Cup 2026. Ancelotti nhìn nhận Brazil chơi tốt trong hiệp một nhưng đánh mất thế trận sau sai lầm cá nhân ở đầu hiệp hai. Ông cho rằng điều đáng tiếc nhất không nằm ở pha chuyền hỏng của Fabrício Bruno, mà là cách toàn đội sụp đổ tinh thần sau bàn thua mở tỷ số.

“Chúng ta phải học hỏi từ những sai lầm trong hiệp hai. Sai lầm lớn nhất là không biết cách phản ứng sau cú sốc đầu tiên”, ông nói.

Dù vậy, HLV người Italy không xem đây là cú trượt đáng lo. Ông nhấn mạnh Brazil đang trong giai đoạn hoàn thiện và thử nghiệm đội hình, đồng thời coi thất bại này là “bài học quý giá” trước chặng đường dài phía trước. “Thà mắc lỗi bây giờ còn hơn là ở World Cup”, Ancelotti khẳng định.

Theo kế hoạch, tuyển Brazil sẽ tiếp tục loạt trận giao hữu vào tháng 11, gặp các đối thủ châu Phi như Senegal và Tunisia tại châu Âu. Ancelotti khẳng định: “Kết quả này không làm thay đổi những gì chúng tôi đang hướng đến. Chúng tôi sẽ tiếp tục thử nghiệm.”

Thất bại 2-3 trước Nhật Bản tại Tokyo trong trận giao hữu tối 14/10 vì thế không khiến Ancelotti lo lắng, mà chỉ củng cố triết lý ông theo đuổi: Brazil cần vấp ngã để biết cách đứng dậy đúng lúc - khi mọi thứ còn đang trong giai đoạn chuẩn bị, chứ không phải giữa World Cup.