Truyền thông Brazil nổi giận khi đội nhà thua Nhật Bản

Đội tuyển Brazil bị chỉ trích khi chịu thất bại 2-3 trước Nhật Bản ở trận giao hữu tối 14/10 tại Tokyo.

Brazil thua ngược Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

Kết quả tại châu Á lập tức gây chấn động truyền thông quốc tế, khi nhiều tờ báo nước ngoài nhanh chóng lên án phong độ sa sút và sự lỏng lẻo ở hàng thủ của Brazil.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, các tờ báo lớn tại châu Mỹ, châu Âu và châu Á đồng loạt chia sẻ quan điểm. Đa phần đều cho rằng đây là kết quả “thảm họa” và là “cơn ác mộng” dành cho thầy trò HLV Carlo Ancelotti.

Nhiều tờ báo chỉ trích việc Brazil đánh mất sự ổn định trong khâu phòng ngự, cũng như khả năng ứng phó tâm lý khi bị đối thủ lội ngược dòng. Một tờ báo Brazil nhận định: “Đội hình của chúng ta với dàn sao nổi tiếng nhưng lại thiếu sự kết nối tập thể, dẫn đến sự rối loạn khi gặp sức ép từ đối thủ".

Lựa chọn nhân sự của HLV Ancelotti cũng bị đặt dấu hỏi, khi những thử nghiệm của ông khiến hàng thủ Brazil trở nên mong manh trước tốc độ của tuyển Nhật Bản.

Nổi bật trong số đó là Fabricio Bruno, trung vệ phạm sai lầm trong các bàn thua trước Nhật Bản. Có bình luận cho rằng, với vóc dáng cao 1,92 m, Bruno phải làm chủ những pha không chiến, nhưng anh lại thất bại trong tình huống quyết định khi so kè với Ayase Ueda.

Với kết quả này, Nhật Bản chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Nhật Bản trước Brazil trong lịch sử các lần đối đầu.

