Malaysia đè bẹp Lào 5-1 nhờ bộ đôi nhập tịch

Tối 14/10, Romel Morales và Paulo Josue đóng góp 3 bàn thắng giúp Malaysia hủy diệt Lào 5-1 ở lượt trận thứ 4 vòng loại Asian Cup 2027.

Morales bùng nổ với cú đúp chỉ trong 6 phút.

Trên sân Bukit Jalil, đội bóng của HLV Peter Cklamovski trải qua hiệp một bế tắc nhưng vùng dậy mạnh mẽ sau giờ nghỉ để thắng ngược Lào 5-1.

Lào gây bất ngờ khi mở tỷ số ở phút 19 sau tình huống dứt điểm chạm người hậu vệ Malaysia đổi hướng. Bàn thua sớm khiến “Những chú hổ vàng” thêm bế tắc trong hiệp một, dù tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Arif Aiman và Faisal Halim hoạt động năng nổ nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ dày đặc của đối thủ.

Sau giờ nghỉ, Malaysia tấn công nhanh và áp đảo. Phút 59, Faisal Halim gỡ hòa bằng cú đá phạt tuyệt đẹp, mở đầu cho màn hủy diệt của đội chủ nhà. Sáu phút sau, Romel Morales phối hợp 1-2 với Aiman rồi dứt điểm tinh tế nâng tỷ số lên 2-1. Chưa dừng lại, chân sút gốc Colombia hoàn tất cú đúp ở phút 71 sau pha đá phạt góc lộn xộn trong vòng cấm.

Thế trận sụp đổ hoàn toàn với Lào khi hậu vệ đội khách đánh đầu phản lưới ở phút 80. Chỉ hai phút sau, Paulo Josue - cầu thủ nhập tịch người Brazil, ghi bàn ấn định chiến thắng 5-1 cho Malaysia bằng pha đệm bóng cận thành.

Với chiến thắng này, Malaysia vững vàng ngôi đầu bảng F với 12 điểm, hơn Việt Nam 3 điểm. Cánh cửa dự Asian Cup 2027 mở rộng cho "Những chú hổ vàng", dù họ vẫn phải vượt qua sức ép từ án phạt của FIFA.

Xếp hạng bảng F sau 4 lượt trận.