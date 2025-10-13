Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
HLV tuyển Malaysia xin lỗi

  • Thứ hai, 13/10/2025 14:25 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

HLV Peter Cklamovski lên tiếng sau làn sóng chỉ trích liên quan đến phát ngôn gây tranh cãi về vụ bê bối nhập tịch của tuyển Malaysia.

HLV Peter Cklamovski khẳng định không xúc phạm Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

"Phát biểu của tôi không mang tính thiếu tôn trọng. Nếu ai đó cảm thấy tôi xúc phạm họ, tôi xin lỗi, nhưng đó không phải là chủ ý của tôi. Và thực ra tôi cũng không nói gì mới cả", ông Cklamovski chia sẻ trong buổi họp báo trước trận tái đấu Lào thuộc vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 14/10.

HLV tuyển Malaysia bị chỉ trích sau khi bình luận về tình hình nội bộ đội tuyển và quá trình nhập tịch cầu thủ, khiến dư luận nước này dậy sóng. Một số ý kiến cho rằng ông gián tiếp chỉ trích hệ thống quản lý bóng đá Malaysia.

Dù vậy, HLV Cklamovski tỏ ra điềm tĩnh, nhấn mạnh rằng mục tiêu duy nhất của ông là xây dựng một tập thể mạnh mẽ và gắn kết. "Tôi luôn hướng đến việc giúp đội tuyển tiến bộ. Mọi điều tôi nói đều xuất phát từ tinh thần trách nhiệm và mong muốn tốt đẹp cho bóng đá Malaysia", ông nói thêm.

Tranh cãi nổ ra sau khi HLV Cklamovski đề cập đến vụ FIFA treo giò 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia vì nghi vấn gian lận hồ sơ. Trong buổi họp báo, ông nói: "Tất cả rắc rối với FIFA, sai sót hành chính hay bất cứ điều gì đang diễn ra, đó là việc của FAM".

Cựu tuyển thủ Datuk Jamal Nasir công khai chỉ trích HLV Cklamovski, cho rằng chiến lược gia người Australia "vượt quá giới hạn" khi phát ngôn thiếu tôn trọng FAM, đồng thời kêu gọi giới chức sa thải ông.

Vụ bê bối nhập tịch giả mạo của FAM đang làm rung chuyển bóng đá Đông Nam Á, đặc biệt khi FIFA chính thức kết luận cơ quan này cùng 7 cầu thủ nhập tịch vi phạm Điều 22 Bộ luật Kỷ luật về giả mạo và làm sai lệch tài liệu.

Thêm cú sốc cho bóng đá Indonesia

Tuyển Indonesia khả năng tụt hạng FIFA, bị Malaysia vượt mặt sau 2 thất bại liên tiếp ở vòng loại bốn World Cup 2026 khu vực châu Á.

7 giờ trước

Câu nói làm dậy sóng bóng đá Malaysia

Dư luận Malaysia phẫn nộ với HLV Peter Cklamovsk sau phát biểu đổ lỗi cho Liên đoàn Bóng đá nước này (FAM) vụ 7 cầu thủ nhập tịch.

32:1934 hôm qua

Có hay không bên thứ ba gây họa cho bóng đá Malaysia?

Án phạt của FIFA dành cho 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia khiến dư luận đặt câu hỏi liệu những người đại diện có liên quan gì đến sai phạm trong hồ sơ nhập tịch?

47:2792 hôm qua

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.

Minh Nghi

