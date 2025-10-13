HLV tuyển Malaysia xin lỗi

HLV Peter Cklamovski lên tiếng sau làn sóng chỉ trích liên quan đến phát ngôn gây tranh cãi về vụ bê bối nhập tịch của tuyển Malaysia.

HLV Peter Cklamovski khẳng định không xúc phạm Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

"Phát biểu của tôi không mang tính thiếu tôn trọng. Nếu ai đó cảm thấy tôi xúc phạm họ, tôi xin lỗi, nhưng đó không phải là chủ ý của tôi. Và thực ra tôi cũng không nói gì mới cả", ông Cklamovski chia sẻ trong buổi họp báo trước trận tái đấu Lào thuộc vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 14/10.

HLV tuyển Malaysia bị chỉ trích sau khi bình luận về tình hình nội bộ đội tuyển và quá trình nhập tịch cầu thủ, khiến dư luận nước này dậy sóng. Một số ý kiến cho rằng ông gián tiếp chỉ trích hệ thống quản lý bóng đá Malaysia.

Dù vậy, HLV Cklamovski tỏ ra điềm tĩnh, nhấn mạnh rằng mục tiêu duy nhất của ông là xây dựng một tập thể mạnh mẽ và gắn kết. "Tôi luôn hướng đến việc giúp đội tuyển tiến bộ. Mọi điều tôi nói đều xuất phát từ tinh thần trách nhiệm và mong muốn tốt đẹp cho bóng đá Malaysia", ông nói thêm.

Tranh cãi nổ ra sau khi HLV Cklamovski đề cập đến vụ FIFA treo giò 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia vì nghi vấn gian lận hồ sơ. Trong buổi họp báo, ông nói: "Tất cả rắc rối với FIFA, sai sót hành chính hay bất cứ điều gì đang diễn ra, đó là việc của FAM".

Cựu tuyển thủ Datuk Jamal Nasir công khai chỉ trích HLV Cklamovski, cho rằng chiến lược gia người Australia "vượt quá giới hạn" khi phát ngôn thiếu tôn trọng FAM, đồng thời kêu gọi giới chức sa thải ông.

Vụ bê bối nhập tịch giả mạo của FAM đang làm rung chuyển bóng đá Đông Nam Á, đặc biệt khi FIFA chính thức kết luận cơ quan này cùng 7 cầu thủ nhập tịch vi phạm Điều 22 Bộ luật Kỷ luật về giả mạo và làm sai lệch tài liệu.