Thêm cú sốc cho bóng đá Indonesia

  • Thứ hai, 13/10/2025 10:03 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Tuyển Indonesia khả năng tụt hạng FIFA, bị Malaysia vượt mặt sau 2 thất bại liên tiếp ở vòng loại bốn World Cup 2026 khu vực châu Á.

Indonesia sắp rơi khỏi top 120 thế giới trên BXH FIFA.

Hai trận thua liên tiếp khiến Indonesia dừng bước tại vòng loại thứ 4, khép lại hành trình World Cup 2026 nỗ lực nhưng nhiều nuối tiếc. Theo Football Ranking, đội bóng của HLV Patrick Kluivert mất khoảng 13,21 điểm, chỉ còn 1.144,73 điểm, qua đó tụt xuống hạng 122 thế giới, từ vị trí 118 trước đó.

Sự sa sút này giúp Malaysia vượt lên. Hiện tại, "Harimau Malaya" có 1.155 điểm, tạm đứng thứ 119 thế giới và còn cơ hội gia tăng thành tích trong trận gặp Lào vào ngày 14/10. Tuy nhiên, vị trí của Malaysia chưa đảm bảo nếu bị FIFA xử thua 2 trận ở vòng loại Asian Cup 2027 vụ bê bối nhập tịch.

Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan tiếp tục thăng tiến khi vươn lên top 100 thế giới sau chiến thắng 2-0 trước Đài Loan tại vòng loại Asian Cup 2027. Việt Nam cũng hưởng niềm vui với thắng lợi 3-1 trước Nepal, qua đó tạm giữ hạng 113 và còn khả năng cải thiện thêm với trận tái đấu.

Rạng sáng 12/10 (giờ Việt Nam), Indonesia thua Iraq 0-1 trên sân King Abdullah Sports City. Zidane Iqbal trở thành người hùng của đội tuyển Tây Á với cú sút đẹp mắt, mang về 3 điểm trọn vẹn trong trận đấu giằng co. Trước đó 3 ngày, "Tim Garuda" cũng chịu thất bại 2-3 tiếc nuối trước Saudi Arabia.

