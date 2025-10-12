Bóng đá Indonesia bị kéo lùi

Những con số lạnh lùng tố cáo Patrick Kluivert khi thứ "bóng đá tổng lực" của ông chỉ mang lại 2 chiến thắng, 15 bàn thua và một Indonesia rệu rã hơn bao giờ hết.

Kluivert khiến Indonesia sa sút.

Kluivert tạo nên bức tranh thống kê đáng lo ngại với tỷ lệ thắng vỏn vẹn 33,3%, chỉ 2 chiến thắng và 4 thất bại trong 6 trận. Dưới thời ông, tuyển Indonesia thủng lưới tới 15 bàn, trong khi ghi 5 bàn - với 3 pha lập công từ chấm phạt đền và vỏn vẹn 2 bàn đến từ bóng sống. Thế nhưng, đó lại được ông gọi là "triết lý bóng đá tổng lực".

Trái ngược với hình ảnh rối ren hiện tại, giai đoạn trước khi Kluivert lên nắm quyền, HLV Shin Tae-yong để lại dấu ấn rõ nét hơn nhiều. Trong 14 trận vòng loại World Cup 2026 (từ vòng 1 đến trước khi đón làn sóng cầu thủ nhập tịch), ông giúp Indonesia đạt tỷ lệ thắng 42,9% với 6 trận thắng, 4 hòa và 4 thua.

Dưới triều đại chiến lược gia người Hàn Quốc, đội bóng xứ vạn đảo chơi thực dụng nhưng chặt chẽ. "Tim Garuda" ghi 26 bàn và để lọt lưới 17 bàn, hiệu suất tốt hơn hẳn người kế nhiệm.

Những con số khô khan ấy phơi bày sự thật rằng triết lý "tổng lực" của Kluivert bị phản bội bởi chính kết quả trên sân. Từ một đội bóng kỷ luật, cân bằng dưới thời HLV Shin, Indonesia giờ trở nên mong manh, thiếu bản sắc, và đánh mất chính mình giữa những lời hứa hẹn hoa mỹ.

Indonesia của Kluivert có thể nói về thứ bóng đá khác biệt, nhưng chắc chắn không hay hơn, ít nhất nếu so với nền tảng mà HLV Shin từng dày công xây dựng. Dễ hiểu khi CĐV Indonesia đồng loạt gọi tên Shin Tae-yong khi đội nhà không có vé dự World Cup 2026.

Cổ động viên Indonesia gọi tên HLV Shin Tae-yong Rạng sáng 12/10, người hâm mộ Indonesia đồng thanh hô tên HLV Shin Tae-yong sau thất bại 0-1 trước Iraq thuộc vòng loại World Cup 2026.