CĐV Indonesia đòi sa thải Kluivert

Mạng xã hội Indonesia bùng nổ sau khi đội tuyển quốc gia chính thức bị loại khỏi cuộc đua giành vé dự World Cup 2026.

Kluivert vướng chỉ trích. Ảnh: Reuters,

Ngay sau thất bại 0-1 trước Iraq ở vòng loại 4 rạng sáng 12/10, hàng chục nghìn tài khoản trên nền tảng X đồng loạt đăng tải hashtag #KluivertOut (Kluivert ra đi), thể hiện sự phẫn nộ và kêu gọi Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) chấm dứt hợp đồng với huyền thoại bóng đá Hà Lan.

Ở trận vừa qua, đội tuyển Indonesia dưới sự dẫn dắt của Kluivert trình diễn lối chơi bế tắc, thiếu sự sáng tạo. Sau hai trận toàn thua (0-1 trước Iraq và 2-3 trước Saudi Arabia), Indonesia đứng cuối bảng B, chính thức nói lời chia tay World Cup 2026.

Người hâm mộ Indonesia ngay lập tức phản ứng gay gắt với thành tích này. Thống kê cho thấy đã có hơn 30.000 lượt đăng bài sử dụng hashtag #KluivertOut chỉ trong vài giờ sau trận đấu. Con số này đủ để đưa cụm từ trên trở thành xu hướng số một tại Indonesia.

Thực tế, sự nghi ngờ dành cho nhà cầm quân người Hà Lan xuất hiện từ trước khi vòng loại 4 khởi tranh. Ngay từ tháng 1/2025, khi PSSI quyết định chia tay HLV Shin Tae-yong và bổ nhiệm Kluivert, nhiều CĐV đã phản đối dữ dội và thậm chí lan truyền hashtag #KluivertOut dù ông chưa kịp có mặt tại Jakarta.

Tính đến nay, Kluivert dẫn dắt Indonesia thi đấu 8 trận, nhưng thành tích chỉ có 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 4 thất bại. Kết quả nghèo nàn này càng củng cố thêm làn sóng phản đối từ phía người hâm mộ.

Chiến thắng nghẹt thở của U23 Indonesia trước Thái Lan Đêm 25/7, Indonesia hòa Thái Lan 1-1 trong 120 phút, sau đó thắng 7-6 ở loạt luân lưu bán kết giải Đông Nam Á.