UEFA tính 'đại tu' vòng loại Euro vì bị chê nhàm chán

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đang xem xét một kế hoạch cải tổ lớn nhằm làm mới thể thức vòng loại Euro, trong bối cảnh người hâm mộ ngày càng tỏ ra thờ ơ với những loạt trận quốc tế kéo dài và thiếu kịch tính.

Nhiều trận đấu tại vòng loại Euro bị chê nhàm chán.

Phát biểu tại Hội nghị Bóng đá Bồ Đào Nha 2025, Chủ tịch Aleksander Ceferin thừa nhận: “Có lẽ vòng loại nên được tổ chức theo cách khác. Chúng tôi sẽ không tăng số trận, nhưng chắc chắn sẽ làm cho thể thức hấp dẫn hơn. UEFA đang suy nghĩ rất nghiêm túc về điều này.”

Theo tiết lộ từ giới chức, tổ chức này đang tiến hành một cuộc rà soát nội bộ để tìm ra cách thu hút trở lại sự quan tâm của người hâm mộ. Một trong những ý tưởng được bàn thảo là mô phỏng thể thức của Nations League hoặc Champions League, hai giải đấu vốn được đánh giá cao về tính cạnh tranh và kịch tính.

Hiện nay, Nations League vận hành theo hệ thống thăng – hạng, xuống – hạng, trong khi Champions League đã đổi sang thể thức “bảng mở” với sáu trận duy nhất, thay cho vòng bảng lượt đi – lượt về truyền thống.

Sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ thổi làn gió mới vào các kỳ vòng loại vốn bị chê “buồn tẻ”, nhất là trong bối cảnh người hâm mộ ngày càng mệt mỏi với các đợt tập trung đội tuyển – ba lần chỉ trong ba tháng đầu mùa giải.

Đáng chú ý, đợt tập trung quốc tế tháng 10 năm nay sẽ là lần cuối cùng theo lịch cũ. Từ năm 2026, FIFA sẽ gộp hai đợt nghỉ tháng 9 và tháng 10 thành một kỳ kéo dài ba tuần, cho phép các đội tuyển thi đấu bốn trận thay vì hai.

Kế hoạch này không chỉ giảm số lần gián đoạn mùa giải quốc nội, mà còn tăng trải nghiệm liền mạch cho người hâm mộ – mục tiêu mà cả UEFA và FIFA đang cùng hướng tới trong hành trình làm mới bóng đá thế giới.