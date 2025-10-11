UEFA và Super League lại bên bờ chiến tranh lạnh

Sau nhiều tháng yên ắng, “bom” Super League lại nổ tung.

Chỉ trong hai tuần, làn sóng tranh cãi quanh dự án bóng đá ly khai này bất ngờ dâng cao, kéo theo những tín hiệu căng thẳng mới trong quan hệ vốn mong manh giữa UEFA và các CLB sáng lập Super League.

Hình ảnh Joan Laporta, Nasser Al Khelaifi và Aleksander Ceferin cùng xuất hiện trên khán đài trận Barcelona-PSG ở Champions League tưởng chừng chỉ là một khoảnh khắc xã giao, nhưng lại phản chiếu sự chia rẽ sâu sắc đang âm ỉ trong hậu trường bóng đá châu Âu.

Từ hòa giải đến đối đầu

Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta, vừa tham dự cuộc họp giữa ECA (Hiệp hội các CLB châu Âu - tổ chức dưới trướng UEFA) và EFC, liên minh mới do Al Khelaifi đứng đầu. Sự hiện diện của ông lập tức khiến giới quan sát dậy sóng, bởi nó phơi bày thực tế rằng mọi nỗ lực “làm lành” giữa Super League và UEFA gần như đã sụp đổ.

Trong nhiều tháng, đôi bên vẫn duy trì kênh đối thoại không chính thức với hy vọng tìm ra một điểm cân bằng giữa quyền tự chủ của các CLB lớn và mô hình kiểm soát tập trung của UEFA. Nhưng đến nay, “cửa đàm phán” đang dần khép lại, nhường chỗ cho một cuộc chiến pháp lý được xem là không thể tránh khỏi.

Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta đang cân nhắc trong việc ủng hộ hay phản đối Super League.

Theo các nguồn tin, Tòa án cấp tỉnh Madrid dự kiến ra phán quyết trong những ngày tới về cáo buộc “lạm dụng vị thế thống trị” mà Super League hướng vào UEFA. Đây là vụ kiện được khởi xướng bởi nhóm sáng lập gồm Real Madrid, Barcelona và Juventus từ năm 2021, cho rằng UEFA “độc quyền” trong việc tổ chức các giải đấu cấp CLB ở châu Âu, cản trở sự cạnh tranh tự do.

Phán quyết sắp tới có thể là mốc quyết định cho tương lai của Super League, khi tổ chức này vẫn khẳng định sẽ không từ bỏ con đường pháp lý. Một người phát ngôn của A22 Sports Management, đơn vị điều hành dự án, tuyên bố: “Đối thoại với UEFA là cần thiết. Nhưng việc họ khước từ mọi thỏa thuận không đồng nghĩa với việc bóng đá châu Âu không thể thay đổi. Đề nghị mà chúng tôi gửi đến UEFA từ tháng 12/2024 vẫn còn nguyên giá trị”.

Laporta giữa hai chiến tuyến

Khác với Real Madrid - vốn kiên định theo đuổi Super League đến cùng - Barcelona dưới thời Laporta vẫn chọn cách “đi dây” tinh tế. Dù giữ vai trò trung gian trong nhiều cuộc tiếp xúc giữa đôi bên, Laporta chưa từng đề nghị rút khỏi Super League, cũng chưa chính thức tái gia nhập ECA.

Sự thận trọng này được xem là nỗ lực của ông nhằm bảo toàn cả vị thế chính trị lẫn lợi ích kinh tế của Barca, trong bối cảnh CLB vẫn đang vật lộn với khó khăn tài chính.

Chủ tịch UEFA không muốn Super League diễn ra.

Nguồn tin nội bộ UEFA khẳng định tổ chức này dừng mọi kênh thương lượng, xem Super League là “mối đe dọa với cấu trúc bóng đá châu Âu”. Trong khi đó, phía Super League tỏ ra sẵn sàng “ra đòn” ở tòa án châu Âu, nơi họ tin rằng luật cạnh tranh có thể mở đường cho mô hình giải đấu riêng.

Cán cân quyền lực trong bóng đá châu Âu vì thế lại một lần nữa chao đảo. Sau phán quyết của Tòa án Công lý Liên minh châu Âu (ECJ) hồi tháng 12 năm ngoái - vốn thừa nhận UEFA có thể điều chỉnh các giải đấu của mình - giới quan sát cho rằng vụ xử tại Madrid lần này sẽ là “trận tái đấu” quyết định.

Trong khi UEFA kiên định bảo vệ “mô hình kim tự tháp” dựa trên tính đoàn kết và cơ chế thăng - xuống hạng, thì Super League tiếp tục cổ xúy cho “tự do cạnh tranh” và “tính bền vững kinh tế cho các CLB lớn”. Cả hai lập trường đều có lý lẽ riêng, nhưng sự đồng thuận dường như xa vời hơn bao giờ hết.

Bóng đá châu Âu, một lần nữa, đứng giữa ngã ba đường - nơi đam mê, quyền lực và tiền bạc không ngừng giằng co. Và nếu không ai chịu lùi bước, thì tòa án có thể sẽ là nơi định đoạt tương lai của cả một châu lục túc cầu.