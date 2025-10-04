Harry Kewell làm HLV CLB Hà Nội

CLB bóng đá Hà Nội chính thức bổ nhiệm ông Harry Kewell - cựu danh thủ Liverpool, từng vô địch UEFA Champions League - giữ cương vị huấn luyện viên trưởng của đội bóng Thủ đô.

Với bề dày kinh nghiệm tại châu Âu, cả trong sự nghiệp cầu thủ lẫn huấn luyện, Kewell được kỳ vọng sẽ thổi luồng sinh khí mới vào lối chơi của Hà Nội FC, đồng thời giúp đội bóng khẳng định vị thế không chỉ ở V.League mà còn trên bản đồ bóng đá châu lục.

Sinh năm 1978, Harry Kewell là gương mặt quá quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Trong màu áo đội tuyển Australia, ông có 56 lần ra sân, ghi 17 bàn thắng và từng tham dự hai kỳ World Cup 2006, 2010. Ở cấp độ CLB, Kewell từng là ngôi sao sáng của Leeds United trước khi chuyển tới Liverpool, nơi ông giành UEFA Champions League mùa 2004/2005 và FA Cup 2005/2006.

Sau khi treo giày ở tuổi 36, Kewell nhanh chóng chuyển hướng sang công tác huấn luyện. Ông bắt đầu tại Anh với Crawley Town, Notts County, Oldham Athletic và Barnet - những bến đỗ giúp ông tích lũy kinh nghiệm quý giá trong môi trường bóng đá khắc nghiệt. Năm 2022, Kewell trở thành trợ lý của Ange Postecoglou tại Celtic (Scotland), rồi sang Nhật Bản dẫn dắt Yokohama F. Marinos vào đầu năm 2024. Dưới tay Kewell, Marinos giành ngôi Á quân AFC Champions League 2023/2024 - thành tích khẳng định năng lực cầm quân ngày một chín muồi của ông.

Với Hà Nội FC - đội bóng đã thống trị V.League trong hơn hai thập kỷ qua - việc mời Kewell ngồi “ghế nóng” không chỉ là thương vụ chuyên môn, mà còn là tuyên ngôn cho tầm nhìn dài hạn: vươn mình ra ngoài biên giới quốc nội. Một biểu tượng từng khuấy đảo Premier League, từng chinh chiến ở World Cup, nay xuất hiện tại Hàng Đẫy - đó là minh chứng cho sức hút và khát vọng phát triển của CLB bóng đá Hà Nội.

Song song với thay đổi ở băng ghế huấn luyện, ông Yusuke Adachi - người tạm quyền dẫn dắt đội trong ba trận gần nhất - sẽ trở lại vai trò Giám đốc kỹ thuật. Chuyên gia người Nhật Bản tiếp tục phụ trách định hướng chuyên môn cho đội một và các tuyến trẻ, đảm bảo sự liền mạch trong chiến lược phát triển toàn diện của CLB.

Bản hợp đồng với Harry Kewell không chỉ đánh dấu bước ngoặt về nhân sự, mà còn mở ra một chương mới cho Hà Nội FC: từ biểu tượng của bóng đá Việt Nam, hướng tới hình mẫu CLB chuyên nghiệp mang tầm khu vực.