Kewell được săn đón trước khi đến Việt Nam

Trước khi trở thành HLV của CLB Hà Nội, Harry Kewell từng nằm trong tầm ngắm của nhiều đội bóng ở khu vực Đông Nam Á.

Kewell nhận lời dẫn dắt CLB Hà Nội. Ảnh: Reuters.

Sáng 4/10, CLB Hà Nội chính thức bổ nhiệm Harry Kewell - cựu danh thủ Liverpool, từng vô địch UEFA Champions League - giữ cương vị huấn luyện viên trưởng của đội bóng Thủ đô.

Trước khi nhận lời dẫn dắt CLB Hà Nội, huyền thoại bóng đá Australia từng nằm trong tầm ngắm của tuyển Singapore. Báo chí nước này cho biết Kewell có tên trong danh sách rút gọn từ tổng cộng 60 ứng viên cho vị trí HLV trưởng, bên cạnh một cái tên đáng chú ý khác là Fabio Cannavaro.

Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Singapore cuối cùng quyết định bổ nhiệm Gavin Lee làm HLV tạm quyền hồi tháng 6, nhằm có thêm thời gian tìm ứng viên phù hợp.

Không chỉ tuyển Singapore, Harry Kewell còn là mục tiêu theo đuổi của CLB Kanchanaburi Power tại Thai League 1. Dù vậy, cựu cầu thủ Liverpool đã lựa chọn gia nhập CLB Hà Nội.

Sinh năm 1978, Kewell là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Trong màu áo đội tuyển Australia, ông có 56 lần ra sân, ghi 17 bàn thắng và tham dự hai kỳ World Cup 2006 và 2010.

Năm 2022, Kewell trở thành trợ lý HLV của Ange Postecoglou tại CLB Celtic (Scotland), trước khi sang Nhật Bản dẫn dắt Yokohama F. Marinos vào đầu năm 2024. Dưới sự dẫn dắt của ông, Marinos giành ngôi Á quân AFC Champions League 2023/24 – thành tích khẳng định tài cầm quân của Kewell.

