Premier League chứng kiến thay đổi lớn

Ban tổ chức Premier League sẽ bãi bỏ Quy định về Lợi nhuận và Bền vững (PSR), gây tranh cãi vài năm qua.

Quyết định bỏ PSR dự kiến được thông qua tại cuộc họp vào tháng 11, theo thông tin từ BBC Sport. Premier League cũng dự kiến áp dụng một hệ thống quy tắc tài chính mới để đảm bảo tính bền vững.

PSR, được giới thiệu từ mùa giải 2015/16, nhằm ngăn chặn các câu lạc bộ chi tiêu quá mức, cho phép mức lỗ tối đa là 105 triệu bảng trong chu kỳ báo cáo ba năm.

Tuy nhiên, quy định này bị nhiều đội bóng tầm trung của Premier League chỉ trích vì tạo ra sự bất bình đẳng. Trong mùa giải 2023/24, Everton và Nottingham Forest bị trừ điểm vì vi phạm PSR, làm dấy lên tranh cãi về tính hiệu quả của hệ thống này.

PSR được xem như rào cản khiến các đội tầm trung phải bán máu. Trong khi đó, “top 6” Premier League càng mạnh, nhờ hưởng lợi từ vòng quay Champions League và thương mại toàn cầu.

Điển hình là Aston Villa. Chỉ trong vòng 13 tháng, CLB này phải bán đi hàng loạt cầu thủ chủ chốt với tổng giá trị chuyển nhượng lên đến hàng trăm triệu bảng, nhưng họ vẫn bị hạn chế chi tiêu.

Dù từng giành vé dự UEFA Champions League mùa giải 2024/25 sau khi cán đích trong top 4, Aston Villa liên tục phải bán cầu thủ để cân bằng tài chính, trong khi các CLB khác không giành vé dự Champions League mùa trước như Manchester United, Chelsea hay Tottenham vẫn được phép chi tiêu mạnh mẽ.