Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Premier League chứng kiến thay đổi lớn

  • Thứ bảy, 4/10/2025 07:58 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ban tổ chức Premier League sẽ bãi bỏ Quy định về Lợi nhuận và Bền vững (PSR), gây tranh cãi vài năm qua.

Premier League sẽ bỏ PSR.

Quyết định bỏ PSR dự kiến được thông qua tại cuộc họp vào tháng 11, theo thông tin từ BBC Sport. Premier League cũng dự kiến áp dụng một hệ thống quy tắc tài chính mới để đảm bảo tính bền vững.

PSR, được giới thiệu từ mùa giải 2015/16, nhằm ngăn chặn các câu lạc bộ chi tiêu quá mức, cho phép mức lỗ tối đa là 105 triệu bảng trong chu kỳ báo cáo ba năm.

Tuy nhiên, quy định này bị nhiều đội bóng tầm trung của Premier League chỉ trích vì tạo ra sự bất bình đẳng. Trong mùa giải 2023/24, Everton và Nottingham Forest bị trừ điểm vì vi phạm PSR, làm dấy lên tranh cãi về tính hiệu quả của hệ thống này.

PSR được xem như rào cản khiến các đội tầm trung phải bán máu. Trong khi đó, “top 6” Premier League càng mạnh, nhờ hưởng lợi từ vòng quay Champions League và thương mại toàn cầu.

Điển hình là Aston Villa. Chỉ trong vòng 13 tháng, CLB này phải bán đi hàng loạt cầu thủ chủ chốt với tổng giá trị chuyển nhượng lên đến hàng trăm triệu bảng, nhưng họ vẫn bị hạn chế chi tiêu.

Dù từng giành vé dự UEFA Champions League mùa giải 2024/25 sau khi cán đích trong top 4, Aston Villa liên tục phải bán cầu thủ để cân bằng tài chính, trong khi các CLB khác không giành vé dự Champions League mùa trước như Manchester United, Chelsea hay Tottenham vẫn được phép chi tiêu mạnh mẽ.

Cơ hội cuối cùng của Super League

Super League đưa ra đề nghị được xem như cuối cùng cho Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) để cứu vãn tình thế, trong bối cảnh giải đấu này mất dần sự ủng hộ từ các CLB lớn.

4 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Premier League Everton PSR

  • Everton

    Everton

    Everton F.C là một câu lạc bộ bóng đá ở Liverpool, Anh đang thi đấu tại Premier League. Câu lạc bộ đã tham gia vào giải đấu hàng đầu với kỷ lục 114 mùa giải và giành chức vô địch giải vô địch 9 lần và FA Cup năm lần.

    • Thành lập: 1878
    • Biệt danh: The Toffees, The Blues
    • Sân vận động: Goodison Park, Liverpool

Đọc tiếp

Doi cua Mourinho dinh virus hinh anh

Đội của Mourinho dính virus

2 giờ trước 07:58 4/10/2025

0

Jose Mourinho cùng trợ lý và các cầu thủ Benfica được cho là nhiễm một loại virus ngay trước thềm trận đấu quan trọng gặp Porto tại giải VĐQG Bồ Đào Nha hôm 6/10.

Real Madrid ra gia ban Valverde hinh anh

Real Madrid ra giá bán Valverde

2 giờ trước 07:57 4/10/2025

0

Chelsea, Tottenham và Manchester United được cho là đang theo dõi sát sao tình hình của Federico Valverde tại Bernabeu.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý