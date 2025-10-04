Cơ hội cuối cùng của Super League

Super League đưa ra đề nghị được xem như cuối cùng cho Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) để cứu vãn tình thế, trong bối cảnh giải đấu này mất dần sự ủng hộ từ các CLB lớn.

Chủ tịch Real, Perez, là người sáng lập Super League.

Mundo Deportivo tiết lộ sau những cuộc đàm phán bí mật kéo dài trong 8 tháng qua, ban tổ chức Super League đưa ra ý tưởng về một định dạng giải đấu mới nhằm thay thế trực tiếp cho Champions League.

Đề xuất này nếu được thông qua, dự kiến mang đến những thay đổi đáng kể cho giải đấu danh giá nhất châu Âu. Các điểm chính trong đề xuất bao gồm: Bắt đầu từ năm 2027, Super League sẽ có 36 đội tham gia, được chia thành hai nhóm.

18 đội hàng đầu sẽ đối đầu với nhau, mỗi đội chơi 8 trận đấu ở cấp độ cao. Các đội xếp từ vị trí 19 đến 36 sẽ thi đấu riêng trong một bảng khác, tạo ra các trận đấu cân bằng hơn.

Giai đoạn loại trực tiếp vẫn sẽ được quyết định dựa trên điểm số và xếp hạng. Tất cả trận đấu sẽ được phát sóng trên một nền tảng trực tuyến mới, hoàn toàn miễn phí (có quảng cáo), đồng thời cung cấp tùy chọn đăng ký cao cấp không quảng cáo với một mức phí.

Việc Barcelona từ bỏ áp lực thúc đẩy dự án Super League cho thấy sự chuyển hướng chiến lược của câu lạc bộ.

Giải đấu sẽ tiếp tục giữ tên gọi Champions League. Đề xuất này đánh dấu bước tiến lớn trong các cuộc thảo luận và đàm phán giữa Super League và UEFA, nhưng chưa chắc LĐBĐ châu Âu sẽ nhượng bộ.

Năm 2021, phiên bản đầu tiên của Super League từng gây xôn xao khi quy tụ 12 đội lớn nhất châu Âu, trong đó có 6 câu lạc bộ từ Premier League. Qua thời gian, chỉ còn Juventus, Real Madrid và Barcelona công khai ủng hộ ý tưởng này. Đến năm ngoái, Juventus cũng công khai việc rút lui khỏi dự án sau khi nhận đe dọa từ LĐBĐ Italy và Serie A.

Vào đầu tháng 10, Barcelona là CLB lớn tiếp theo rút khỏi dự án Super League, dẫn đến việc chỉ còn Real Madrid là đội duy nhất công khai ủng hộ giải đấu trên.