Forest cân nhắc sa thải HLV Postecoglou

  • Thứ bảy, 4/10/2025 05:49 (GMT+7)
Huấn luyện viên trưởng Nottingham Forest, Ange Postecoglou, đối mặt với nguy cơ mất ghế nếu đội bóng này thất bại trước Newcastle United trong trận đấu vào ngày 5/10.

6 trận không thắng, Postecoglou trở thành HLV tệ nhất thế kỷ của Forest.

Theo Sky Sports The Times, áp lực đang đè nặng lên vai vị chiến lược gia người Australia sau chuỗi thành tích đáng thất vọng kể từ khi ông đảm nhận vị trí tại câu lạc bộ.

Hôm 3/10, Nottingham thua Midtjylland 2-3 trên sân nhà ở vòng phân hạng Europa League. Điều này khiến ông Postecoglou chưa có chiến thắng kể từ khi lên nắm quyền tại sân City Ground, đồng thời trở thành huấn luyện viên chính thức đầu tiên của Nottingham Forest trong 100 năm qua không giành được chiến thắng nào trong 6 trận đầu tiên (hòa 2, thua 4).

Nguồn tin từ Sky Sports cho biết, ông chủ Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, sẽ không ngần ngại sa thải HLV Postecoglou nếu phong độ và kết quả thi đấu của đội bóng không được cải thiện nhanh chóng.

Ba trận đấu tiếp theo của Nottingham Forest sẽ là những thử thách khó khăn khi họ lần lượt đối đầu với Newcastle United, Chelsea và Porto. Kết quả của những trận đấu này sẽ quyết định tương lai của Postecoglou tại câu lạc bộ.

Bản thân tỷ phú Marinakis cũng hứng chịu cơn giận dữ từ chính người hâm mộ đội nhà sau chuỗi trận bết bát từ đầu mùa. Trên nhiều trang mạng xã hội, các CĐV Forest cho rằng tỷ phú Marinakis biến Forest trở thành "đồ chơi riêng của mình" và hành xử cảm tính khi sa thải Nuno Espirito Santo và mời về Postecoglou, một người gốc Hy Lạp - đồng hương với Marinakis.

