Benzema dập tắt tin đồn Solari: 'Trong mơ thôi'

Al Ittihad đang rơi vào giai đoạn đầy biến động sau khi sa thải Laurent Blanc, và ngay lập tức, nhiều cái tên được nhắc đến cho chiếc ghế HLV trưởng.

Benzema phủ nhận chuyện can thiệp vào quyết định chọn HLV trưởng của Al Ittihad.

Trong số đó, Santiago Solari - cựu thuyền trưởng Real Madrid, hiện là giám đốc thể thao CLB - được xem là ứng viên sáng giá. Nhưng cùng lúc, một tin đồn gây xôn xao xuất hiện: Karim Benzema được cho là đã trực tiếp yêu cầu ban lãnh đạo bổ nhiệm Solari.

Nguồn cơn đến từ nhà báo Iraq Omar Qahtan, người khẳng định chân sút người Pháp muốn tái hợp cùng ông thầy cũ. Thông tin này ngay lập tức bị Benzema phủ nhận công khai.

Trên Instagram, anh để lại bình luận ngay dưới bài viết của phóng viên với lời đáp châm biếm: “Có lẽ chỉ trong mơ của ông thôi”. Một câu nói ngắn gọn nhưng đủ để xóa tan đồn đoán, đồng thời khẳng định không có chuyện Benzema can thiệp vào quyết định của CLB.

Thực tế, mối quan hệ giữa Benzema và Solari vốn khá tốt đẹp. Khi còn khoác áo Real Madrid, tiền đạo Pháp từng nhiều lần công khai ủng hộ HLV người Argentina, thậm chí bảo vệ ông trong giai đoạn chịu áp lực bị sa thải.

Chính vì vậy, kịch bản Benzema mong muốn tái hợp không phải điều phi lý. Tuy nhiên, lần này, chính anh chọn cách bác bỏ rõ ràng, tránh để tên tuổi mình bị kéo vào những cuộc tranh luận ngoài sân cỏ.

Ở tuổi 37, Benzema không ngần ngại bày tỏ quan điểm cá nhân, nhất là khi anh vẫn giữ vai trò thủ lĩnh ở Al Ittihad. Trong bối cảnh còn bị đồn đoán liên quan đến khả năng gia nhập Benfica của Mourinho, chân sút kỳ cựu càng muốn chứng tỏ sự độc lập trước mọi tin đồn.

Với thông điệp thẳng thắn, Benzema cho thấy anh vẫn là điểm tựa quan trọng trong phòng thay đồ của đội bóng Saudi Arabia, không chỉ bằng bàn thắng mà còn ở tiếng nói và cá tính.