Mức giá gây sốc để Mourinho chiêu mộ Benzema

Khả năng tiền đạo Karim Benzema tái hợp cùng HLV Jose Mourinho tại Benfica đang trở thành chủ đề được bàn tán trong ngày 23/9.

Benzema có thể trở lại châu Âu chơi bóng. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, Mourinho muốn chiêu mộ cậu học trò cũ ngay trong mùa giải này. Hợp đồng của Benzema với Al Ittihad sẽ hết hạn vào tháng 6/2026, nhưng CLB Saudi Arabia sẵn sàng để anh rời đi sớm với mức phí khoảng 7 triệu euro.

Dù vậy, trở ngại lớn nhất nằm ở mức lương khổng lồ mà tiền đạo 37 tuổi đang hưởng tại Trung Đông - lên tới 95 triệu euro mỗi năm. Nếu muốn khoác áo Benfica, Benzema chắc chắn sẽ phải chấp nhận giảm sâu thu nhập của mình.

Benzema từng có 3 năm làm việc cùng Mourinho tại Real Madrid giai đoạn 2010-2013. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Bồ Đào Nha, anh ghi 78 bàn sau 150 trận, cùng “Los Blancos” giành một La Liga và một Cúp Nhà vua.

Mourinho được xem là người có công biến Benzema từ một tiền đạo thất thường thành một “sát thủ” vùng cấm thực thụ. Ở thời điểm hiện tại, Mourinho đang cần một chân sút đẳng cấp và giàu kinh nghiệm như chân sút người Pháp để chinh chiến ở các giải châu Âu.

Ngay trong trận đầu tiên dưới triều đại Mourinho, Benfica thắng AFS 3-0 tại giải VĐQG Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, rạng sáng 24/9, Benfica lại gây thất vọng khi bị Rio Ave cầm hòa 1-1 ở trận đá bù vòng 1 giải VĐQG Bồ Đào Nha.

