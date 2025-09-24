Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mức giá gây sốc để Mourinho chiêu mộ Benzema

  Thứ tư, 24/9/2025 10:12 (GMT+7)
Khả năng tiền đạo Karim Benzema tái hợp cùng HLV Jose Mourinho tại Benfica đang trở thành chủ đề được bàn tán trong ngày 23/9.

Benzema có thể trở lại châu Âu chơi bóng. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, Mourinho muốn chiêu mộ cậu học trò cũ ngay trong mùa giải này. Hợp đồng của Benzema với Al Ittihad sẽ hết hạn vào tháng 6/2026, nhưng CLB Saudi Arabia sẵn sàng để anh rời đi sớm với mức phí khoảng 7 triệu euro.

Dù vậy, trở ngại lớn nhất nằm ở mức lương khổng lồ mà tiền đạo 37 tuổi đang hưởng tại Trung Đông - lên tới 95 triệu euro mỗi năm. Nếu muốn khoác áo Benfica, Benzema chắc chắn sẽ phải chấp nhận giảm sâu thu nhập của mình.

Benzema từng có 3 năm làm việc cùng Mourinho tại Real Madrid giai đoạn 2010-2013. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Bồ Đào Nha, anh ghi 78 bàn sau 150 trận, cùng “Los Blancos” giành một La Liga và một Cúp Nhà vua.

Mourinho được xem là người có công biến Benzema từ một tiền đạo thất thường thành một “sát thủ” vùng cấm thực thụ. Ở thời điểm hiện tại, Mourinho đang cần một chân sút đẳng cấp và giàu kinh nghiệm như chân sút người Pháp để chinh chiến ở các giải châu Âu.

Ngay trong trận đầu tiên dưới triều đại Mourinho, Benfica thắng AFS 3-0 tại giải VĐQG Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, rạng sáng 24/9, Benfica lại gây thất vọng khi bị Rio Ave cầm hòa 1-1 ở trận đá bù vòng 1 giải VĐQG Bồ Đào Nha.

Mourinho ôm hận vì siêu phẩm phút 90+1 Rạng sáng 24/9, Benfica của Jose Mourinho chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trước Rio Ave trên sân nhà Da Luz thuộc vòng 6 giải VĐQG Bồ Đào Nha.

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

  • Karim Benzema

    Karim Benzema

    Karim Benzema là cầu thủ bóng đá người Pháp đang thi đấu cho Real Madrid thuộc giải La Liga và đội tuyển Pháp. Anh đá ở vị trí tiền đạo.

    • Ngày sinh: 19/12/1987
    • Nơi sinh: Lyon, Pháp
    • Chiều cao: 1.87 m

  • Juventus

    Juventus

    Juventus là CLB bóng đá lâu đời và thành công nhất Italy. Đội bóng được thành lập năm 1897 bởi một nhóm học sinh trường Trung học Massimo D'Azeglio và bắt đầu tham gia giải VĐQG Italy từ 1900. Những thành công của Juventus trong suốt chiều dài lịch sử hầu hết gắn với gia đình Agnelli. Juve cũng là CLB đầu tiên giành đủ 3 cúp bóng đá châu Âu C1, C2 và C3.

    Bạn có biết: Trong lịch sử hơn 120 năm tồn tại và phát triển, Juventus từng trải qua 2 đời chủ tịch không mang quốc tịch Italy là Alfred Dick (Thụy Sĩ) và Jean-Claude Blanc (Pháp).

    • Tên đầy đủ: Juventus Football Club S.p.A.
    • Thành lập: 1/11/1897
    • Sân vận động: Juventus Arena

