Điều khoản đưa Kane trở lại Premier League

Harry Kane có khả năng chia tay Bayern Munich và quay trở lại Premier League vào hè 2026 nhờ điều khoản đặc biệt trong hợp đồng.

Theo Bild, mối lương duyên giữa đội trưởng tuyển Anh và Bayern Munich có thể chấm dứt vào hè 2026 với mức phí chuyển nhượng chỉ 56,7 triệu bảng. Điều này sẽ xảy ra nếu Kane thông báo ý định rời đi trước khi kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026 khép lại.

Kane gia nhập Bayern từ Tottenham vào hè năm 2023 và còn hợp đồng đến năm 2027. Trong hai năm qua, anh ghi 98 bàn trong 103 trận, góp phần quan trọng vào các danh hiệu Bundesliga và Siêu cúp Đức của đội bóng.

Mùa giải mới khởi tranh, nhưng Kane thể hiện phong độ bùng nổ với 13 bàn sau 7 trận. Dù vậy, những tin đồn về việc anh trở lại Premier League vẫn không ngừng xuất hiện, đặc biệt khi Kane chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của Alan Shearer (260 bàn) tại Premier League 47 pha lập công.

Với việc Kane khát khao hoàn thành mục tiêu và cũng chưa giành được danh hiệu lớn nào ở quê nhà, Bayern nhận thức rằng chân sút 32 tuổi có thể không gia hạn hợp đồng. MU, Man City, Chelsea hay thậm chí đội bóng cũ Tottenham sẵn sàng đón Kane trở lại.

Trường hợp quyết định kích hoạt điều khoản để trở lại Anh, Kane sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các đội bóng Premier League. Mức phí giải phóng hợp đồng 56,7 triệu bảng là một món hời với các ông lớn.