Lý do West Ham chưa sa thải HLV Potter

HLV Graham Potter đang tiến gần đến cánh cửa rời khỏi West Ham United sau 9 tháng đầy thất vọng trên cương vị thuyền trưởng.

Graham Potter đứng trước nguy cơ bị sa thải cao hơn bao giờ hết.

Theo The Athletic, ban lãnh đạo West Ham chưa đưa ra quyết định sa thải Graham Potter, bởi việc tìm kiếm người kế nhiệm HLV này vẫn đang diễn ra. Thực tế, tương lai của cựu HLV Chelsea tại "Búa tạ" gần như được định đoạt.

Một khi West Ham tìm được ứng viên gật đầu ngồi vào ghế nóng ở sân London, HLV Potter sẽ bị sa thải. HLV Potter được bổ nhiệm sau giai đoạn đáng quên của Julen Lopetegui, nhưng những gì ông thể hiện thậm chí còn bị đánh giá tệ hơn người tiền nhiệm.

Trận thua 1-2 trước Crystal Palace ở vòng 5 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua nối dài chuỗi thất bại liên tiếp của West Ham dưới thời Potter. Sau 5 vòng đầu Premier League, West Ham thắng 1 thua 4, đứng vị trí 19 (áp chót) trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Ban lãnh đạo West Ham xem Frank Lampard, Nuno Espirito Santo và người cũ Slaven Bilic là các ứng viên tiềm năng thay thế Potter. Trong số các ứng viên này, Lampard đang có giai đoạn dẫn dắt Coventry City đầy ấn tượng và không dễ để cựu sao Chelsea chia tay đội bóng của Championship.

Trong khi đó, cả Espirito Santo và Bilic đều đang thất nghiệp và sẵn sàng nhận việc ngay lập tức. Mùa giải Premier League mới trôi qua được 5 vòng, nhưng ghế của nhiều HLV đã lung lay. Nuno Espirito Santo là HLV đầu tiên bị sa thải, và Potter nhiều khả năng sẽ tiếp bước cựu thuyền trưởng Forest.