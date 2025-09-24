Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Lý do West Ham chưa sa thải HLV Potter

  • Thứ tư, 24/9/2025 07:43 (GMT+7)
  • 17 giờ trước

HLV Graham Potter đang tiến gần đến cánh cửa rời khỏi West Ham United sau 9 tháng đầy thất vọng trên cương vị thuyền trưởng.

Graham Potter đứng trước nguy cơ bị sa thải cao hơn bao giờ hết.

Theo The Athletic, ban lãnh đạo West Ham chưa đưa ra quyết định sa thải Graham Potter, bởi việc tìm kiếm người kế nhiệm HLV này vẫn đang diễn ra. Thực tế, tương lai của cựu HLV Chelsea tại "Búa tạ" gần như được định đoạt.

Một khi West Ham tìm được ứng viên gật đầu ngồi vào ghế nóng ở sân London, HLV Potter sẽ bị sa thải. HLV Potter được bổ nhiệm sau giai đoạn đáng quên của Julen Lopetegui, nhưng những gì ông thể hiện thậm chí còn bị đánh giá tệ hơn người tiền nhiệm.

Trận thua 1-2 trước Crystal Palace ở vòng 5 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua nối dài chuỗi thất bại liên tiếp của West Ham dưới thời Potter. Sau 5 vòng đầu Premier League, West Ham thắng 1 thua 4, đứng vị trí 19 (áp chót) trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Ban lãnh đạo West Ham xem Frank Lampard, Nuno Espirito Santo và người cũ Slaven Bilic là các ứng viên tiềm năng thay thế Potter. Trong số các ứng viên này, Lampard đang có giai đoạn dẫn dắt Coventry City đầy ấn tượng và không dễ để cựu sao Chelsea chia tay đội bóng của Championship.

Trong khi đó, cả Espirito Santo và Bilic đều đang thất nghiệp và sẵn sàng nhận việc ngay lập tức. Mùa giải Premier League mới trôi qua được 5 vòng, nhưng ghế của nhiều HLV đã lung lay. Nuno Espirito Santo là HLV đầu tiên bị sa thải, và Potter nhiều khả năng sẽ tiếp bước cựu thuyền trưởng Forest.

Đội bóng Italy gây bão nhờ 'nữ chủ tịch quyến rũ nhất thế giới'

CLB Ternana bổ nhiệm Claudia Rizzo, con gái 23 tuổi của doanh nhân giàu có Gianluigi Rizzo, làm tân Chủ tịch và lập tức thu hút hàng loạt người hâm mộ mới từ khắp châu Âu.

18 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Graham Potter Crystal Palace West Ham

  • Crystal Palace

    Crystal Palace

    Crystal Palace là 1 câu lạc bộ bóng đá Anh ở phía nam London. Mùa giải 2012 - 2013, Palace vô địch giải Hạng nhất Anh, thăng hạng và lên chơi ở Giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Câu lạc bộ được các công nhân thành lập vào năm 1905 tại Cung điện Thủy tinh ở London.

    • Thành lập: 1905
    • Biệt danh: Những chú đại bàng, Glaziers
    • Sân vận động: Selhurst Park

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý