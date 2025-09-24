Đội bóng Italy gây bão nhờ 'nữ chủ tịch quyến rũ nhất thế giới'

CLB Ternana bổ nhiệm Claudia Rizzo, con gái 23 tuổi của doanh nhân giàu có Gianluigi Rizzo, làm tân Chủ tịch và lập tức thu hút hàng loạt người hâm mộ mới từ khắp châu Âu.

Claudia ra mắt vai trò Chủ tịch Ternana khi mới 23 tuổi.

Trước đó, Claudia quản lý nhà máy sản xuất dầu ô liu của gia đình ở Sicily. Cô chính thức bước chân vào thế giới bóng đá với tư cách nữ chủ tịch đầu tiên trong lịch sử 100 năm của Ternana. Sự trẻ trung, xinh đẹp và thần thái sang trọng của Claudia nhanh chóng khiến mạng xã hội dậy sóng.

Những bức ảnh Claudia mặc sơ mi kẻ sọc, đi giày cao gót xuất hiện tại buổi tập và phòng họp lan truyền chóng mặt, kèm lời ca tụng: "Nữ chủ tịch quyến rũ nhất thế giới bóng đá".

Làn sóng ủng hộ Ternana bùng nổ tức thì. Một CĐV bình luận: "Tôi chưa từng nghe về Ternana trước đây, nhưng giờ sẽ ủng hộ trọn đời". Người khác viết: "Từ hôm nay, tôi chính thức là fan Ternana". Thậm chí có người còn hài hước: "Khi nhỏ tôi luôn xem Ternana thi đấu vì bà tôi mở TV".

Không ít CĐV còn lên kế hoạch đến thành phố Terni chỉ để tận mắt nhìn thấy Claudia. Một người hâm mộ chia sẻ: "Tôi không biết tiếng Italy, nhưng ủng hộ Ternana đến cuối đời".

Claudia nở nụ cười rạng rỡ bên cạnh người cha tỷ phú.

Về mặt thành tích, Ternana thi đấu không quá nổi bật và chỉ đang đứng giữa BXH Serie C, bảng B. Nhưng với làn sóng chú ý toàn cầu, họ bỗng chốc trở thành đội bóng được nhắc đến nhiều nhất ở hạng đấu này.

Trong buổi ra mắt báo giới, Claudia phát biểu đầy tự tin: "Tôi vinh dự được đảm nhận cương vị Chủ tịch Ternana trong năm kỷ niệm 100 năm của CLB. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một dự án bền vững, hiện đại, đặt con người và giá trị thể thao làm trung tâm. Tôi muốn mang lại niềm tự hào và sự hứng khởi cho các CĐV".

Cô thừa nhận chưa có nhiều trải nghiệm trực tiếp với đội bóng ngoài việc theo dõi trên truyền hình, nhưng khẳng định bản thân đam mê thể thao, từng là VĐV 5 môn phối hợp và sẽ nhận được sự hỗ trợ từ những người dày dạn kinh nghiệm trong giới bóng đá. "Đây là thử thách khó khăn nhưng cũng là cơ hội tuyệt vời", Claudia nhấn mạnh.

Từ một đội bóng ít tên tuổi ở Serie C, Ternana đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên mà sự xuất hiện của một nữ chủ tịch trẻ trung, cá tính dần biến họ thành hiện tượng ngoài sân cỏ.