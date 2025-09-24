Phản ứng của Van Dijk trước tranh cãi ở Quả bóng vàng 2025

Virgil van Dijk phá vỡ im lặng sau khi chỉ đứng thứ 28 trong danh sách 30 ứng viên Quả bóng vàng 2025.

Van Dijk bị đánh giá thấp ở Quả bóng vàng 2025.

Rạng sáng 23/9, Ousmane Dembele (PSG) được xướng tên cho danh hiệu cá nhân cao quý tại nhà hát Chatelet, Paris. Tuy nhiên, việc Van Dijk rơi xuống vị trí gần cuối khiến nhiều CĐV không khỏi ngỡ ngàng và tạo ra tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.

Trong khi đó, đồng đội Mohamed Salah về thứ 4. Thành tích dừng bước ở vòng 1/8 Champions League trước PSG được cho là nguyên nhân khiến Salah không thể tiến xa hơn, dù nhiều người tin anh xứng đáng có ít nhất một vị trí trong Top 3.

Hai ngôi sao khác của "The Kop" cũng được đề cử. Alexis Mac Allister xếp hạng 22, còn Florian Wirtz đứng thứ 29 nhờ màn trình diễn chói sáng trong màu áo Bayer Leverkusen trước khi cập bến Anfield.

Van Dijk là cầu thủ Liverpool đầu tiên công khai phản ứng. Trên Instagram, anh đăng loạt ảnh tại gala kèm dòng trạng thái mỉa mai: "Chắc sẽ có may mắn lần sau" cùng biểu tượng mặt cười và bắt chéo ngón tay. Một lời nhắn nhẹ nhàng nhưng đủ để người hâm mộ cảm nhận sự thất vọng xen lẫn bất mãn.

Ở các hạng mục khác, Alisson Becker cán đích thứ 2 ở giải thưởng Yashin Trophy (Thủ môn xuất sắc), còn HLV Arne Slot thua Luis Enrique (PSG) trong cuộc đua HLV của năm.

Lần gần nhất Quả bóng vàng thuộc về một ngôi sao "The Kop" là Michael Owen năm 2001, khi anh trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử giành danh hiệu này. Từ đó đến nay, Van Dijk với vị trí Á quân năm 2019 vẫn là người tiến gần nhất đến vinh quang.