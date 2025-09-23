Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Quyết định gây phẫn nộ ở Quả bóng Vàng 2025

  • Thứ ba, 23/9/2025 06:13 (GMT+7)
  • 19 giờ trước

Nhiều người bày tỏ sự tức giận khi Pedri chỉ đứng thứ 11 ở cuộc đua Quả bóng Vàng 2025.

Fan không hài lòng với vị trí của Pedri.

Rạng sáng 23/9, mọi sự chú ý đổ dồn về Nhà hát Chatelet ở Paris, Pháp, nơi giải thưởng Quả bóng Vàng 2025 được trao cho người chiến thắng. Trước khi xướng tên Ousmane Dembele, France Football bắt đầu công bố các thứ hạng.

Nhiều người hâm mộ sớm chỉ trích kết quả là một "trò đùa" khi Virgil van Dijk của Liverpool xếp thứ 28. Tiếp theo, Pedri của Barcelona đứng ở vị trí thứ 11. Kết quả này càng khiến fan tỏ ra phẫn nộ trên mạng xã hội.

"Đây là sự sỉ nhục, là tội ác đối với bóng đá thế giới", "France Football, hãy xin lỗi đi", "Không thể tin họ xếp Cole Palmer trên Pedri, thật là nỗi hổ thẹn", "Cái gì vậy? Pedri chắc chắn xứng đáng có mặt trong top 3", "Palmer hơn Pedri, thật là lựa chọn kỳ lạ", "Điều này không thể chấp nhận được, Pedri phải có mặt trong top 5"... là phản ứng chung của cộng động mạng.

Van Dijk đóng vai trò then chốt trong thành công của Liverpool mùa giải 2024/25, đưa đội bóng đến chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên dưới thời tân huấn luyện viên Arne Slot.

Trong khi đó, Pedri là nhạc trưởng trong lối chơi của Barcelona. Anh góp công giúp Barcelona thâu tóm 3 danh hiệu quốc nội gồm La Liga, Copa del Rey và Siêu cúp Tây Ban Nha. Pedri cũng chơi rất hay khi cùng Barcelona vào tới bán kết Champions League.

Minh Nghi

